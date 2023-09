Weitensfeld holt sich souverän den Heim-Dreier gegen Ebental

Details Samstag, 23. September 2023 20:42

Zur 10. Runde in der 2. Klasse C empfing der SV Weitensfeld die Gäste vom SC Ebental zur Partie. Die Heimischen sollten als Favorit in das Spiel gehen, da man doch als einer der Aufstiegskandidaten in der Liga gilt. Aber die Gäste aus dem Klagenfurter Umland sollte man nicht unterschätzen. In der heurigen Saison erspielte man sich bisher schon mehr Punkte als in der vergangenen Saison, was auch durch eine spielerische Steigerung seit der Sommerpause möglich war.

Blitzstart beider Teams

Die Heimischen fackelten nicht lange, denn bereits in Minute drei ging man in Führung. Nach einer super Flanke von der linken Seite bezwang Adrian Schindler den Gäste Schlussmann per Kopf und stellte so schnell auf 1:0 für die Weitensfelder. Wenig geschockt ob des frühen Rückstandes glichen die Gäste nur kurze Zeit später wieder aus. Nach einem Eckball konnte der Ball nur schlecht geklärt werden und so nutzte Philip Strutzmann die Gelegenheit und schoss in Minute fünf von der Strafraumgrenze den Ball zum 1:1 Ausgleich in die Maschen. Die restliche Halbzeit war danach geprägt von Geplänkel beider Teams. Keines wollte erneut einen Fehler machen und gar in Rückstand zu geraten, daher blieb es beim 1:1 und der Unparteiische pfiff zur Halbzeit.



Weitensfeld lässt nichts anbrennen

Die Heimelf begann die zweiten 45 Minute druckvoll und engagiert. Man wollte hier die drei Punkte zuhause behalten, das merkte man sehr schnell. Der Torerfolg blieb allerdings noch aus und je länger das Spiel dauerte, desto nervöser wurden man in Weitensfeld. Nach einem langen Ball in die Sturmspitze konnte Schindler seinen Bewachern kurz davoneilen und so leider nur noch durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Den verhängten Elfmeter verwandelte Tobias Morris Kämper zur 2:1 Führung in Minute 73. In Minute 80 und 83 waren es dann wieder Kämper und Schindler, welche mit einem Doppelschlag den Deckel auf das Spiel gaben und auf 4:1 stellten. Schlussendlich ging es mit diesem Ergebnis auch am Ende vom Platz und die Heimischen eroberten vorerst die Tabellenspitze damit für sich.



Mag. Florian Steger (Co-Trainer SV Weitensfeld):

„Wir haben uns sehr schwer gegen die Gäste aus Ebental getan. Der Start war gut, danach haben wir einen blöden Ausgleich bekommen, weil wir die Kugel schlecht geklärt haben. Die restliche Halbzeit war von beiden Teams nicht atemberaubend. In der 2. Halbzeit haben wir dann durchwegs Druck gemacht und letztendlich auch verdient gewonnen. Tobias Morris Kämper und Adrian Schindler würde ich heute sicher hervorheben.“

