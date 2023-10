Oberes Metnitztal holt mit Feldspieler im Tor ersten Saisonsieg

Details Montag, 16. Oktober 2023 11:27

In der 13. Runde der 2. Klasse C war der SV Oberes Metnitztal beim SV Haimburg zu Gast. Die Heimischen gingen als Favorit in das Spiel, den tabellarisch lag man einige Plätze vor den Gästen und diese waren in der bisherigen Saison auch noch ohne Sieg ausgekommen. Lediglich zwei Punkte holten die Metnitztaler durch zwei Remis im bisherigen Verlauf. Die Heimelf, welche im Sommer den Gang aus der 1. Klasse antreten mussten, konnte bisher durch fünf Siege und ein Remis ganze 16 Punkte einhamstern.

Schneller Rückstand der Gäste

Die Gäste mussten wieder einmal mit einem Feldspieler im Tor starten, da der eingeplante Torhüter Christof Gurmann verletzungsbedingt ausgefallen ist. Für die Gäste ist das aber nichts neues, da man den Großteil der bisherigen Saison bereits ohne echten Torhüter in die Spiele gestartet war. Mit Samuel Leiter stand aber bereits ein erfahrener Torhüter für deren Verhältnisse im Tor, denn das war bereits sein fünftes Spiel im Gehäuse. In Minute vier konnte er aber den Schuss von Luka Piskuric leider nicht festhalten und so ging der Ball zur schnellen 1:0 Führung der Haimburger in die Maschen der Metnitztaler. Der Gegentreffer schien die Gäste aber wach gerüttelt zu haben, denn ab da an war man besser im Spiel. Die Übernahme der Spielkontrolle gipfelte im 1:1 Ausgleich durch Florian Knapp, welcher in der 44. Minute mit einem super Solo von der Mittellinie bis in den Strafraum ging und dort dem Schlussmann der Heimelf keine Chance ließ.



Gelb/rot und drei Elfmeter gegen Metnitztal

Die zweiten 45 Minuten hatten es dann aber in sich. Der Unparteiische hatte im gesamten Spiel einiges zu tun, aber soviel wie in diesen Minuten dürfte es wohl nur noch selten werden. Den Anfang machte er indem der Unparteiische Patrick Strainer in den Minute 47 und 55 aufgrund von Unsportlichkeiten jeweils die gelbe Karte zeigte und somit bei der zweiten Verwarnung den Spieler frühzeitig vom Platz schickte. Danach gab es gleich DREI Elfmeter für die Heimelf, welche allesamt nicht genutzt wuden. Bei zwei von den drei Strafstößen mauserte sich der Torhüter, aber eigentliche Feldspieler, Samuel Leiter zum wahren Elfmeterkiller und parierte die ersten beiden Versuche. Beim dritten Versuch musste Leiter gar nicht mehr eingreifen, denn der Schütze setzte den Ball gar neben das Tor. Im Gegenzug wurde den Gästen aber auch ein Elfmeter zugesprochen. In Minute 67 konnte Florian Knapp die Gelegenheit nutzen und verwandelte den Strafstoß zum 1:2 Siegtreffer seiner Elf.



Maximilian Dietmar Wurzer (Trainer SV Oberes Metnitztal):

„In der ersten Halbzeit waren wir stärker. Wir sind zwar früh durch ein blödes Tor in Rückstand geraten, danach waren wir aber besser im Spiel. Der Ausgleich war mehr als verdient. In der zweiten Halbzeit war Haimburg spätestens ab unserem Ausschluss stärker. Der Sieg war auch der drei vergebenen Elfmeter mehr als glücklich, aber endlich konnten wir auch mal voll anschreiben, egal wie. Ich muss meiner Mannschaft aufgrund der tollen kämpferischen Leistung gratulieren und bin stolz auf die Jungs.“

