Diesmal schrieb das Derby keine eigenen Gesetze – Straßburg gewinnt klar

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:22

In Gurktalderby gab es in der 13. Runde der 2. Klasse C zwischen dem SV Straßburg und dem SV Union Gurk zu besuchen. Die Heimelf aus Straßburg war in diesem Spiel der haushohe Favorit, aber bekanntlich gibt es in Derby zwar eigene Gesetze, doch diesmal sollte sich das nicht bewahrheiten. Mit dem Sieg im Derby verteidigt der SV Straßburg seinen Platz an der Spitze und darf sich weiterhin als Tabellenführer präsentieren. Ausrutscher darf man sicher jedoch nicht erlauben, denn bis auf Platz fünf zurück liegen alle Teams auf drei Punkte zusammen und damit gibt es ein großes Rennen um die Winterkrone für die letzten Runden im Herbst.

Heimelf drückt Gurk in eigene Hälfte

Die Heimischen wollten in diesem Spiel zeigen, dass man zurecht an der Tabellenspitze steht und führten von Anpfiff an die Feder über dieses Spiel. Aufgrund von der Spielsituation war es daher nur eine Frage der Zeit, und es dauerte lediglich bis zur 16. Minute, ehe die Heimelf in Führung ging. In der 16. Minute war es Marco Krall der seinen ersten Treffer in diesem Spiel erzielten sollte. Lediglich wenige Minute später, 23. Minute, erhöhte Anze Cankar bereits auf 2:0 für die Straßburger. Den 3:0 Pausenstand erzielte wiederum Marco Krall mit seinem zweiten Treffer in der 38. Minute.



Straßburg nicht im Verwaltungsmodus

Wer dachte, dass die Heimelf das Spiel ruhig über die Zeit bringen wollte, der irrte, denn die Heimischen machten da weiter, wo man vor dem Pausenpfiff aufgehört hatte. In Folge bejubelte man in den zweiten 45 Minuten nochmals 4 Treffer und feiert am Ende einen hoch verdienten 7:0 Erfolg im Derby gegen die Nachbarn. Aber alles der Reihe nach. In der 52. Minute erhöhte Martin Jakob Leitgeb auf 4:0 für seine Mannschaft. Zum 5:0 traf in der 60. Minute Florian Kronlechner für die Heimelf. Deren jeweils zweite Treffer im Spiel erzielten Martin Jakob Leitgeb in er 64. Minute und Anze Cankar in der 71. Minute zum 6:0 und 7:0 Endstand.



Ing. Jakob Andreas Leitgeb (Obmann SV Straßburg):

„Es war ein sehr eindeutiges Spiel, das erkennt man auch am Ergebnis. Wir haben quasi 90 Minuten auf ein Tor gespielt und für Gurk keine Torchance zugelassen. Wir haben super gespielt, zum Schluss auch noch die jungen eingewechselt, damit diese Spielminuten sammeln konnten. Die Saison dauert schon lange und wir sind leider auch nicht von Verletzungen verschont geblieben, die Jungs haben das gut kompensiert, aber jetzt heißt es auch wieder weiter und den Blick nach vorne richten. Ein Derby hat normal seine eigenen Gesetze und ist immer schwierig, aber diesmal war es nicht so.“

