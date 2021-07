Preitenegg nimmt die "Kofferei" in Kauf!

Details Samstag, 10. Juli 2021 14:33

Bei den Vereinen im Unterhaus steht schon bald die neue Saison bevor. Bei den meisten Vereinen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Keine Ausnahme bildet dabei der TSV Preitenegg. Die Packkicker belegten in der vergangenen Saison Rang drei in der nunmehr aufgelassenen 2. Klasse D. Die neue 2. Klasse C ist daher schwer einzuschätzen und mit weiten Anfahrten verbunden. Das nimmt der Verein aber in Kauf.

"Noch einmal wollten wir nicht so eine Mini-Liga mit 7 oder gar nur 6 Vereinen spielen", verrät Sektionsleiter Andreas Joham, der als Mannschaftsbetreuer die Truppe auf weite Wegstrecken einstimmt. "Ich war gerade in Kraig ein Spiel der dortigen 1b beobachten", erzählt Joham, "ich benötigte dafür 1 1/4 Stunden und ins Gurktal dauert es dann noch einen Tick länger." Das nimmt Preitenegg aber in Kauf, freut sich auf neue Gegner und neue Grounds. Die verunglückte Corona-Saison mit lediglich 7 Vereinen soll rasch vergessen werden.





Preitenegg-Trainer Christoph Eneo (hier noch als Spieler 2018) erhält zwei Verstärkungen. Foto: SOBE

Vorbereitung läuft nach Plan

Trainer Christoph Eneo kann indes auf die Dienste von Jan Oberländer (WAC) und Mateo Jöbstl (Comeback, früher Bad St. Leonhard) zählen. Abgang wird es keinen geben, der eine oder andere Kicker schraubt etwas zurück, bleibt aber angemeldet. Im Grunde begann die Vorbereitung auf die nächste Saison bereits mit der Wiedereröffnung der Sportstätten, das offene Meisterschaftsspiel gegen den KAC II (1:4) hatte nur noch Testspielcharakter, Eneo sah da ein paar Youngster auf die Füße, denen er die Gelegenheit für einen längeren KM-Einsatz bot. Derzeit läuft der Lavanttal-Cup, wo es eine ausgeglichene Bilanz gibt.





Die 2C als völliges Neuland, Aufstieg bleibt im Hinterkopf

Niemand kann nach der Zusammenlegung der 2C und 2D sagen, wer denn wirklich den Ton in dieser neuen Liga angeben wird. Ein richtiger Favorit ist derzeit schwer auszumachen, Joham will aber vorne dabei sein. "Wir haben den Aufstieg im Hinterkopf. Aber wir müssen natürlich abwarten, wie sich die Meisterschaft entwickelt." Ein Aufstieg in die 1. Klasse wäre übrigens der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Preitenegg war schon ein paar Mal knapp dran am aufstieg, klappen wollte es bislang aber noch nicht.