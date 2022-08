Das halbe Dutzend voll! KAC1909 B Juniors feiern Kantersieg gegen ATUS Ferlach Juniors

Details Montag, 15. August 2022 23:20

Am Feiertag wurde in der 2. Klasse D die fünfte Runde ausgespielt. Die KAC1909 B Juniors trafen in der Montagspartie auf die Juniors des ATUS Ferlach. Die Partie war von Anfang an eine klare Angelegenheit für die Klagenfurter. Die jungen Ferlacher wurden nach 90 Minuten mit 6:0 wieder nach Hause geschickt. Der KAC hat sich das Ziel Aufstieg gesetzt und ist bis jetzt auf einem guten Weg, nach fünf Runden ist man punktegleich hinter den SAK Amateuren auf dem zweiten Platz.

KAC hat alles im Griff

Die Klagenfurter waren von Beginn an spielbestimmend und hatten ihren Gegner von Minute eins weg voll im Griff. Es dauerte nur zehn Minuten, bis die Heimmannschaft zum ersten Jubel ansetzten durfte: Maximilian Blaschitz sorgte nach einer schönen Aktion für die frühe Führung. In dieser Tonart ging es auch weiter. In Minute 18 erhöhte Marcus Jacob Oehme auf 2:0, nur zwei Minuten später legte Exauce De Dieu Nsandi per Elfmeter das dritte Tor drauf. Danach blieben einige Chancen der Klagenfurter ungenutzt, mit dem Drei-Tore-Vorsprung ging es in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit ging es unverändert weiter, Klagenfurt machte das Spiel und erarbeitete sich Chance um Chance. Exauce De Dieu Nsandi, welcher noch zwei Mal traf und somit einen Hattrick komplettierte und Marcus Oehme sorgen für ein klares Endergebnis von 6:0 für die Heimmannschaft. Die Juniors des ATUS Ferlach hatten die ganze Partie hindurch nicht den Hauch einer Chance und fahren mit null Punkten und sechs Gegentreffern wieder heim.

Vater gegen Sohn

Nächste Woche steht in der 2. Klasse D ein besonders Duell am Programm. Köttmannsdorf 1b empfängt die KAC Juniors. Die Klagenfurter werden von Edin Pozder trainiert, Köttmannsdorf von seinem Vater Suad. Der Papa trifft somit im Trainerduell auf seinen eigenen Sohn. Diese Konstellation verspricht natürlich wahnsinnig viel Spannung, wir freuen uns auf ein tolles Match! ATUS Ferlach hingegen trifft zu Hause auf die 1b-Mannschaft des SC Landskron.

Edin Pozder, Trainer KAC1909 B Juniors:

„Unser Ziel für diese Saison ist der Aufstieg. Mit dem 1:1 am Wochenende gegen St. Veit SC 1b haben wir einen kleinen Dämpfer erlitten, welchen wir heute phänomenal kompensierten. Meine Mannschaft war sehr kompakt und diszipliniert, ich bin enorm stolz auf meine Jungs! Das Zusammenspiel passt, man merkt die Freude am Spiel. Wir wollen jede Partie richtig Gas geben. Auf das Spiel nächste Woche freue ich mich natürlich besonders. Gegen den eigenen Vater ein Trainerduell zu haben, ist sehr speziell für mich. Wir werden alles geben!“