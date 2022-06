Enge Kiste! Köttmannsdorf gewinnt Hinspiel im KFV-Cup-Finale in Gmünd denkbar knapp

Details Dienstag, 07. Juni 2022 05:12

Am Pfingstmontag stand das Hinspiel im KFV-Cup-Finale zwischen den ASKÖ Gmünd und dem ASKÖ Köttmannsdorf auf dem Programm. Nach spannenden 90 Minuten hatten die Gäste knapp die Nase vorne und gewannen 2:1. Das Rückspiel steht am 19. Juni um 17 Uhr in Köttmannsdorf auf dem Programm und verspricht viel Spannung.

Erzen zum Ersten

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der Köttmannsdorf die Nervosität etwas früher ablegen konnte als die Elf aus der Kunststadt. In der 23. Minute war es Nace Erzen, der das Spielgerät im Gehäuse von Gmünd unterbrachte und für die 1:0 Führung für Köttmannsdorf sorgte. Das war gleichzeitig auch der Pausenstand.

Gmünd agiert glücklos

In der zweiten Hälfte hatte Gmünd in Minute 50 die große Chance auf den Ausgleich, doch man scheiterte mit einem Strafstoß an Gäste-Keeper Werner Ambrosch. Besser machte es da Nace Erzen, der in Minute 77 ebenso einen Elfmeter schoss, allerdings sicher verwertete. Mit dem 0:2 schien die Partie bereits entschieden, doch Gmünd stemmte sich gegen die Niederlage und kam in Person von Andreas Allmayer in Minute 89 auf 1:2 heran. Aus Sicht der Gmündner kam dieser Treffer aber leider zu spät und der Ausgleich gelang nicht mehr. Köttmannsdorf hatte am Ende die Nase knapp vorne und geht mit der Poleposition in das Rückspiel.

Rudi Perz, Trainer des ASKÖ Köttmannsdorf: "Ein hart umkämpftes Spiel mit dem besseren Ende für uns."

Die Besten: Pauschallob bzw. Ambrosch, Erzen