Stefan Pusterhofer nicht mehr Trainer in Feldkirchen!

Rund zweieinhalb Jahre lenkte Stefan Pusterhofer die Geschicke des SV M&R Feldkirchen, war Trainer, Sportchef und auch an den Peripherien des Vereins omnipräsent. Dennoch wurde er vom Vorstand zu Wochenbeginn nach neun sieglosen Spielen in Folge abgelöst. Neuer Trainer ist Michael Lattacher, bislang Trainer der Feldkirchen-Juniors.

Nicht mehr im Feldkirchen-Jersey: Stefan Pusterhofer Foto KK

„Emotionale Entscheidung“

Stefan Pusterhofer zeigt sich über die Entscheidung enttäuscht, aber auch gefasst: „So ist es nun mal in diesem Geschäft.“ Die Im Raum stehenden Vorwürfe, wonach er die Mannschaft nicht mehr erreichte, lässt er aber nicht gelten: „Dass wir zuletzt schlecht abschnitten, war vorwiegend der Unzahl an Ausfällen geschuldet. Die Truppe stellte sich von selbst auf.“

Feldkirchen-Vorstand Gerhard Schreilechner bestellte den Trainer der 1b, Michael Lattacher, zum Coach der Kampfmannschaft. Gemäß Schreilechner handelt es sich dabei um eine Interimslösung mit Option auf Dauerhaftigkeit. „Wir schließen nicht aus, dass er auch nächste Saison Trainer der Kampfmannschaft sein wird.“ Dem Funktionär fiel die Entscheidung schwer: „Stefan hat viel für den Verein geleistet. Nicht nur für die Kampfmannschaft. So war die Entscheidung auch sehr emotional.“

Der neue Mann: Michael Lattacher

Michael Lattacher nutzte seine erste Woche als Kampfmannschaftstrainer für Einzelgespräche mit den Akteuren: „Einarbeiten muss ich mich nicht. Ich will aber von den Burschen selbst und unter vier Augen wissen, was sie hemmte.“ Für den 49-jährigen Moosburger ist es die erste Station im gehobenen Unterhaus. Er war unter Pusterhofer schon Co-Trainer und bei jeder Partie dabei, soweit es die Verpflichtungen mit der 1b zuließen. Er kennt daher nicht nur seine Truppe, sondern auch die Liga genau.

Feldkirchen ist zwar mit Rang 12 derzeit safe, allerdings mit fallender Tendenz und durch die Tabellensituation in der 2. Liga und RLM ist es nicht gesagt, dass es nur wie „vorgesehen“ zwei Absteiger in der Landesliga geben wird. Worst-Case-Szenario sind vier Absteiger, wenn es in der RLM Treibach und den SAK erwischt. Leider sehr leicht aufgrund der Situation in der 2. Liga möglich, wo beinahe alle Abstiegskandidaten in die RLM runtermüssten.

Lattacher ist sich dessen bewusst, betont aber die Stärken von Feldkirchen: „Wir haben ausreichend Qualität in der Truppe. Ob nun Platz 13 oder 15 zum Klassenerhalt nötig ist, spielt keine Rolle, wir haben das selbst in der Hand.“

Dem scheidenden Trainer Stefan Pusterhofer wünscht das Ligaportal-Team viel Erfolg bei der Suche nach einem neuen Verein und dankt für die jahrelange, hervorragende Zusammenarbeit!

