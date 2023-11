Furioses Finish bringt Bleiburg drei Zähler ein

Details Samstag, 04. November 2023 21:28

ASKÖ Köttmannsdorf kassierte am abschließenden Spieltag vor der Winterpause eine bittere 2:4-Heimpleite gegen Bleiburg. Die Völkermarkter drehten in der Schlussphase einen 1:2-Rückstand in einen vollen Erfolg um. Indes gingen die Köttmannsdorfer in der Kärntner Liga auch im zweiten direkten Aufstiegsduell punktelos vom Feld. SVG-Torjäger Al Mahic steuerte in der zweiten Hälfte einen lupenreinen Hattrick bei. Die Bleiburger verkürzten den Rückstand auf die Tabellenspitze. Unterdessen verpasste Köttmannsdorf den Anschluss an Spitzenreiter Treibach.

Köttmannsdorfer setzen auf Umschaltmomente

Die Heimischen legten von Beginn an ihren Fokus auf eine kompakte Defensive. Bleiburg kreierte mehrere Torabschlüsse, ließ bei den Abschlüssen jedoch die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Effektiver präsentierten sich dagegen die Gastgeber. Eine rasche Passstaffete hebelte die SVG-Defensive aus. Aner Mandzic veredelte einen Konterangriff mit dem Führungstreffer (33.). Mit dem knappen Vorsprung ging es auch in die Kabine.

Al Mahic avanciert zum Matchwinner

Vehement drängten die Bleiburger nach dem Seitenwechsel auf den Ausgleich. Al Mahic brachte daraufhin die Völkermarkter auf die Anzeigetafel (67.). Die Gastgeber befassten sich weiterhin auf schnelle Vorstöße in Umschaltmomente und gingen erneut in Führung. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld besorgte Adis Ajkic die 2:1-Führung der Heimischen (76.). Die Reaktion der Bleiburger folgte augenblicklich. Al Mahic glückte nach einer idealen Passkombination der 2:2-Ausgleichstreffer (78.). Bleiburg drängte fortan auf den Auswärtssieg und belohnte sich letztendlich. SVG-Akteur Lazar Gacic stellte seine Offensivkünste unter Beweis und bugsierte das Spielgerät präzise ins lange Eck (87.). Für den Schlusspunkt sorgte erneut Al Mahic per Kopf und beendete sämtliche Hoffnungen für die Heimischen auf einen Zähler (88.).

Stimme zum Spiel

Nevenko Vasiljevic (Trainer SVG Bleiburg)

„Das ist ein hochverdienter Sieg. Wir waren auch in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Köttmannsdorf war über das gesamte Spiel sehr defensiv orientiert. Meine Mannschaft hat auch nach den Gegentoren nicht aufgegeben und guten Fußball gezeigt.“

