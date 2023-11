Ligaportal.at erreicht historischen Meilenstein mit Top-Platzierungen in den ÖWA-Rankings

Details Mittwoch, 15. November 2023 19:22

Ligaportal.at, Österreichs führende Online-Plattform für Fußball, feiert einen außergewöhnlichen Erfolg in den jüngsten ÖWA-(Österreichische Webanalyse)-Statistiken. Mit beeindruckenden 10.941.189 Visits (Besuchen) und 75.668.838 Page Impressions (Seitenaufrufen) im Oktober 2023, verzeichnet die Plattform nicht nur herausragende Zugriffszahlen, sondern schafft es auch erstmals in die Top 10 der meistbesuchten Websites in Österreich. Der erst im September 2023 aufgestellte Zugriffsrekord wurde damit noch einmal minimal übertroffen. Die Ligaportal-App bleibt weiterhin die viertgrößte österreichische App.

Ein besonders bemerkenswerter Erfolg ist Ligaportals Platzierung als drittstärkste Seite Österreichs in der Kategorie Usetime, einer Schlüsselmetrik, die die durchschnittliche Dauer eines Website-Besuchs misst. Mit einer Usetime von 07:36 Minuten liegt man hier im absoluten Spitzenfeld. Für Werbetreibende ist diese Metrik von besonderer Bedeutung, da sie Rückschlüsse auf die Dauer des Werbekontakts und die Wirksamkeit von Werbeplatzierungen ermöglicht.

Quelle: ÖWA Einzelangebot, Oktober 2023

In der ÖWA sind die 100 größten Internetportale Österreichs aufgelistet.

Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, äußerte sich begeistert über diesen Erfolg: "Das ist wirklich ein riesiger Erfolg für uns. Wir stehen im Wettbewerb mit Portalen, die über enorme Budgets verfügen, vielfach subventioniert durch Printmedien. Unsere Positionierung als einer der führenden Online-Anbieter bestätigt unsere Strategie und unseren Fokus auf digitale Inhalte."

Diese Erfolge unterstreichen die Stärke von Ligaportal.at als zentrale Anlaufstelle für Fußballfans in Österreich. Mit stetig wachsenden Zugriffszahlen und einer starken Präsenz in den ÖWA-Rankings setzt Ligaportal.at neue Maßstäbe in der digitalen Sportberichterstattung.



