Laufmaschine und Mentalitätsspieler: Ralph Scheer im Word-Rap

Kärntner Liga

Details Mittwoch, 14. Februar 2024 06:00

Ralph Scheer, eine feste Größe des SV Spittal in der Kärntner Liga, hat mit seinen jungen Jahren bereits eine bemerkenswerte Laufbahn hinter sich. Von der SG Steinfeld über die Sturm Graz Akademie zurück in seine Heimat bei Spittal. Bei Dellach/Gail erlebte Scheer seinen größten Erfolg bis heute mit dem Meistertitel in der Kärntner Liga. Nun ist der 24-Jährige wieder zurück in Spittal, wo er nicht nur mit Engagement und Leistung glänzt, sondern auch als Kapitän und Führungskraft sein Können beweist.

Mit seinem Tempo bereitet Ralph Scheer so einigen Gegenspielern viele Probleme.

Ralph Scheer im Word-Rap

Was sind deine größten Erfolge?

„Ein Tunier in der Akademie bei Sturm Graz. Dort spielten wir im Finale gegen Manchester, dort habe ich den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Auch der Meistertitel in der Kärntner Liga mit Dellach/Gail war ein sehr schöner Erfolg!“

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

„Nach meinen Verletzungen habe ich gelernt, dass es danach immer nur bergauf gehen kann. Ich habe nie meinen Kopf in den Sand gesteckt und hart an mir gearbeitet. Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, wie wichtig mir der Fußball ist!“

Dein Lieblingsverein?

„Real Madrid!“

Was magst du ganz besonders?

„Ehrlichkeit und Bodenständigkeit!“

Dein Lieblingsspieler?

„David Alaba!“

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

„Ich würde gerne mit dem SV Spittal irgendwann mal Meister werden und aufsteigen in die Regionalliga.“

Hast du Rituale, die du vor einem Match machst?

„Ich mach vor dem Spiel immer einen Powernap und esse davor immer die gleiche Mahlzeit.“

Was magst du überhaupt nicht?

„Unfaires und foules Spiel!“

Was zeichnet dich fußballerisch aus?

„Ich gebe immer 100 Prozent im Spiel, versuche meine Mitspieler immer zu motivieren und bin ein guter Mentalitätsspieler. Natürlich ist auch meine Schnelligkeit eine große Stärke."

Warum spielst du Fußball?

„Nach meinen Verletzungen weiß ich, dass ich ohne Fußball nicht der gleiche Mensch sein würde. Mir gefällt das Training, die Spiele und vor allem der Teamsport.“

Foto: Ernst Krawagner