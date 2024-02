Kapitän und Rückhalt des SC Landskron: Martin Koller im Word - Rap

Kärntner Liga

Details Samstag, 10. Februar 2024 07:00

Einst als Feldspieler – heute Torhüter: Martin Koller, Kapitän des SC Landskron und einer der besten Torhüter in der Kärntner Liga, hat eine beeindruckende Fußballkarriere hinter sich. Nach seinen Anfängen beim ESV Admira Villach und dem Villacher SV im Jugendbereich, wo er auch Erfahrung in der Regionalliga sammelte, fand Martin Koller 2014 seinen Weg zum SC Landskron. Dort konnte er seinen größten Erfolg mit dem Meistertitel in der Unterliga West im Jahr 2022 einfahren, dabei konnte Koller mit seinen Fähigkeiten brillieren und seine Führungskompetenz unter Beweis stellen.

Seit Jahren eine wichtige Stütze der Landskroner Mannschaft - Martin Koller

Martin Koller im Word – Rap!

Dein denkwürdigstes Spiel?

„Das erste Rückrundenspiel der Regionalliga beim VSV. Wir spielten zuhause gegen den SAK und waren nach 20 Minuten 0:1 in Rückstand. In diesem Spiel konnte ich mit meinen Paraden glänzen und sicherte das Unentschieden.“

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

„Ein Jugendtunier, bei dem alle Tormänner von uns verletzt waren. Dort bin ich als Feldspieler zum ersten Mal im Tor gestanden und seitdem nicht mehr raus gegangen.“

Was ist dein Lieblingsverein?

„FC Bayern München!“

Einen Spieler, mit dem du gerne zusammengespielt hättest?

„Sergio Ramos – ein Abräumer!“

Was magst du ganz besonders?

„Ehrlichkeit!“

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

„Meine Karriere neigt sich dem Ende zu, aber ich möchte mit dem SC Landskron die Liga halten und später eventuell Tormanntrainer zu werden!“

Hast du Rituale, die du vor einem Match machst?

„Zuerst den rechten, dann den linken Schuh anziehen!“

Foto: Pixelmischer