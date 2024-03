Stürmer-Ass vom KAC David Gräfischer im Wordrap

Kärntner Liga

David Gräfischer, ein dynamischer Stürmer des KAC, hat eine eindrucksvolle Laufbahn hinter sich. Seine Reise begann beim ESV Admira Villach, bevor er zum Villacher SV wechselte. Durch Stationen beim SV St. Veit, SC Weiz, Wildon, Gleinstätten, Allerheiligen und Gleisdorf festigte er seinen Ruf als torgefährlicher Spieler, bevor er 2020 zum KAC stieß. Mit Errungenschaften wie dem Titel des Torschützenkönigs in der Regionalliga Mitte, dem Meistertitel in der Kärntner Liga und dem Sieg in der steirischen Landesliga hat Gräfischer seinen Wert als herausragender Mittelstürmer bewiesen.

Auch in der Rückrunde will David Gräfischer mit seiner Abschlussstärke auf Torjagd gehen. (Fotocredit: Christina Bergmann)

David Gräfischer im Wordrap

Dein denkwürdigstes Spiel? Dein wichtigstes Spiel?



„Das war damals das letzte Spiel der Meisterschaft 2015/2016. Wir spielten gegen St. Anna am Aigen um den Aufstieg in die Regionalliga. Das Spiel endete zwar 2:2, aber wir holten den Titel in der steirischen Landesliga!“

Dein wichtigstes Tor?

„Das 2:0 im Spiel gegen St. Anna am Aigen.“

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

„Jeder Moment für sich war einzigartig und macht das große Ganze aus!“

Dein Lieblingsverein?



„AC Milan!“

Was magst du ganz besonders?

„Gewinnen!“

Dein Lieblingsspieler?

„Kaka!“

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

„Ich möchte verletzungsfrei bleiben und wenn möglich eine Meisterschaft gewinnen!“

Hast du Rituale, die du vor einem Match machst?

„Viel zu viele!“

Was magst du überhaupt nicht?

„Am Ende eines Spiels als Verlierer vom Platz gehen.“

Wie bringst du den Sport und deinen Beruf in Einklang?

„Familie, Beruf und Sport unter einen Hut zu bekommen, erfordert ein gutes Zeitmanagement und eine verständnisvolle Partnerin!“

Welche Frage würdest du dir selbst stellen?

„Wird der KAC den Klassenerhalt schaffen? Davon bin ich überzeugt!“

Dein größtes Idol?

„Mein Vater!“

Warum bist du beim KAC?

„Es macht einfach Spaß mit dieser Truppe zu spielen und am Platz zu stehen!“

Was würdest du ohne Fußball machen?

„Vermutlich einen anderen Ballsport!“

