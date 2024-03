Abwehrbollwerk Dejan Kern vom ATUS Ferlach im Wordrap

Kärntner Liga

Details Samstag, 09. März 2024 13:00

Dejan Kern, Routinier und Abwehrspieler des ATUS Ferlach. Seit 2014 hat der mittlerweile 35-jährige Slowene seine Fußballleidenschaft beim ATUS Ferlach entfacht. Doch seine Reise durch die Fußballlandschaft begann weit vor seinem Engagement in Ferlach. Stationen wie Britof, NK Kamnik, NK Olimpija Ljubljana, Kranj, FC Koper und SD Sencur zieren seinen Weg. Mit dem FC Koper krönte sich Dejan Kern sogar zum slowenischen Meister. Doch auch in der Kärntner Liga hinterließ er seine Spuren, als er 2016 mit dem ATUS Ferlach die Meisterschaft in der Kärntner Liga holte.

Dejan Kern ist seit 2014 beim Club und räumt in der Defensive auf. (Fotocredit: Ernst-Karl Koschutnig)

Dejan Kern im Wordrap

Was war dein wichtigstes Spiel?

„Damals im slowenischen Cup. Auswärts gegen den NK Celje sind wir als Zweitligist bis ins Halbfinale gekommen. Dort verloren wir im Elfmeterschießen. Es war ein aufregendes Spiel, vor allem vor so vielen Zuschauern und in so einem Stadion.“

Dein wichtigstes Tor?

„Im Spiel gegen Maria Saal habe ich in der 90. Minute das Siegestor geschossen. Das war auch deswegen so besonders, weil ich beim 2:1 Sieg beide Tore gemacht habe.“

Gibt es einen Moment, welcher deine Karriere geprägt hat?

„So gesehen war für mich der Schritt nach Österreich ein ganz besonderer. Zusätzlich bin ich froh, dass ich schon so lange in Ferlach unter meinem Trainer Mario spiele.“

Dein Lieblingsverein?

„Manchester United!“

Was magst du gerne?

„Zeit mit meiner Familie zu verbringen!“

Dein Lieblingsspieler?

„Ruud van Nistelrooy war immer mein Lieblingsspieler!“

Gibt es noch spezielle Ziele, welche du noch erreichen möchtest?

„Verletzungsfrei bleiben und den KFV-Cup möchte ich noch mit Ferlach gewinnen.“

Hast du Rituale vor einem Match?

„Ich trinke vor jedem Spiel ein Red Bull, egal ob Trainingsspiel oder Meisterschaft.“

Was magst du überhaupt nicht?

„Als Verteidiger will ich logischerweise keine Tore bekommen. Da ärgere ich mich oft, wenn wir ein Tor bekommen!“

Wie bringst du deinen Beruf und den Sport in Einklang?

„Das funktioniert sehr gut. Da ich schon hier in Ferlach arbeite und wohne, kann ich mir meine Zeit immer gut einteilen.“

Was zeichnet dich als Spieler aus?

„Ich bringe durch mein Alter schon eine gewisse Erfahrung mit. Ich würde auch sagen, dass ich sehr ruhig am Ball bin und ich versuche immer meine Mitspieler zu motivieren.“

Was bedeutet der ATUS Ferlach für dich?

„Seit meinem ersten Tag bei Ferlach war es wie eine Familie. Ich habe sehr viele neue Freunde gewonnen und ich fühle mich hier sehr wohl.“

Was würdest du deinem jüngeren Ich gerne sagen?

„Den Kopf nicht hängen lassen, immer an sich arbeiten und positiv nach vorne schauen!“

Details

