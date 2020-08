St. Michael/Bl. schreibt gegen Kraig voll an!

Details Sonntag, 16. August 2020 23:01

Die beiden ersten Spiele unter Neu-Trainer Thomas Höller gingen für ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg noch verloren. Gegner SV Hirter Kraig schrieb immerhin im einem Remis an. Im abschließenden Spiel der 3. Ligarunde erwiesen sich die Heimischen als hohe Hürde für Kraig, gewannen letztlich recht sicher mit 3:1

Die Jauntaler erzeugten von Beginn an großen Druck auf den Gegner, ließen keinerlei Zweifel aufkommen, dass an diesem Spieltag nur ein Sieg zählen würde. Kraig versuchte dem Druck mit der Herausnahme von Tempo zu begegnen, konnte aber nicht verhindern, dass die Gastgeber immer wieder gefährlich vor dem von Stefan Petautschnig gehüteten Tor auftauchten.

Führung für St. Michael mit dem Pausenpfiff







Die Taktik von Kraig schien schon zu einem Halbzeit-Teilerfolg zu führen, als St. Michael mit dem Pausenpfiff doch noch die verdiente Führung erzielte. Ein schnell ausgeführter Einwurf brachte Kraig aus dem Konzept, der darauffolgende Stanglpass fand in Manuel Krainz einen Abnehmer.





In der zweiten Halbzeit fallen die entscheidenden Treffer





Direkt nach dem Seitenwechsel schlug St.Michael abermals zu. Schön über die Seite herausgespielt fand wiederum ein Stanglpass den Weg zur Mitte, diesmal stand Philipp Pachoinig als Vollstrecker parat. Zwei Treffer zu psychologisch günstigen Zeitpunkten, die Partie schien gegessen.



Aber Kraig kam noch einmal in das Spiel zurück. Der auffallendste Akteur der Gäste, Martin Lamzari verkürzt und eröffnet der Elf von Stefan Weitensfelder wieder eine Perspektive (57.). So richtig Druck vermochten die Gäste aber nicht auf die vom erst 18-jährigen Stefan Visotschnig ausgezeichnet organisierte Abwehr aufbauen.



So kam es in der 75. Minute zur endgültigen Entscheidung, ein ‚Weitschuss von Stas Maze zappelt im Netz und sichert St. Michael die ersten drei Punkte der immer noch jungen Saison.



Stimme zum Spiel:



Thomas Höller (Trainer St. Michael/Bl.): „Der Sieg heute war hochverdient, wir verabsäumten es früher zu treffen.“



Die Besten: Senad Jahic (St) Sebastian Visotschnig (IV) bzw. Martin Lamzari (St)

