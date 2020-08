Wunsch erfüllt! Heim-Derbysieg des ASKÖ Köttmannsdorf gegen den ATUS Ferlach

Details Sonntag, 16. August 2020 08:47

Am Samstag traf in der 3. Runde der Kärntner Liga der Tabellensechste ASKÖ Köttmannsdorf vor heimischem Publikum auf den Tabellendritten ATUS Ferlach. Köttmannsdorf gewann in Runde 2 mit 3:0 gegen den FC Lendorf, während der ATUS Ferlach 3:0 gegen den SK Maria Saal gewann. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Ferlach mit 1:0 das bessere Ende für sich, doch diesmal wendete sich das Blatt. Der Unparteiische dieser Partie hieß Jürgen Patrick Trampitsch, der an den Seiten von Andreas Oberbucher und Alfons Tschematschar unterstützt wurde.

Das Momentum spricht für Köttmannsdorf

In der ersten halben Stunde warten die Zuschauer vergeblich auf einen Treffer und müssen sich vorerst noch in Geduld üben. Beide Mannschaften passen vor allem im Defensivbereich auf und so entwickelt sich ein chancenarmes Spiel. In der 38. Minute holt der Schiedsrichter die Karte aus der Tasche: Gelb für Christopher Katschnig. In weiterer Folge versenkt Christopher Sallinger das runde Leder im Eckigen, denn er verwertet einen Foulelfmeter ganz sicher - neuer Spielstand nach 43 Minuten: 1:0. Christopher Sallinger, der in diesem Spiel bereits seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat, wird vom Unparteiischen mit Gelb verwarnt. Danach beendet der Unparteiische die erste Spielhälfte und gönnt den Spielern eine fünfzehnminütige Verschnaufpause.

Am Ende doch eine klare Sache

Der Schiedsrichter zeigt in der 61. Minute die gelb-rote Karte: Christopher Katschnig vom ATUS Ferlach muss bereits vorzeitig den Platz verlassen. Anschließend findet der gegnerische Tormann in Nace Erzen seinen Meister, der in der 62. Minute mit einem tollen Freistoß auf 2:0 stellt. Nach 74 Minuten bleibt der Tormann der Gäste erneut nur zweiter Sieger und Philipp Gatti trifft zum 3:0, was dann auch der Endstand in diesem Spiel ist. Danach beendet der Schiedsrichter das Spiel und Köttmannsdorf darf nach einem 3:0 über drei Punkte im eigenen Stadion jubeln. In der zweiten Halbzeit griff der Schiedsrichter insgesamt sechs Mal zur gelben Karte (Patrick Rene Striednig 48.; Lukas Jaklitsch 52.; Tobias Alexander Schaflechner 71.; Stephan Buergler 75.; Lukas Valentin Perdacher 91.; Florian Verdel 93.)



Rudi Perz, Trainer des ASKÖ Köttmannsdorf: "Ein taktisch geprägtes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Das Momentum war immer auf unserer Seite und am Ende war der Sieg auch verdient, wenn auch nicht in dieser Höhe."



Die Besten: Gatti, Erzen bzw. Keiner





