Viel Unterhaltung beim 3:3 von Köttmannsdorf gegen Lendorf!

Das Spiel zwischen ASKÖ Köttmannsdorf und dem FC Hand in Hand Werker Lendorf endete mit einem 3:3-Remis. Die Heimischen lagen bereits mit 3:1 in Front und vergab weitere Chancen, Lendorf konnte aber recht lange vor dem Schlusspfiff wieder ausgleichen. In der Nachspielzeit kratzte Borovnik (Köttmannsdorf) einen Kautz-Schuss von der Linie.

Köttmannsdorf diktiert die erste Hälfte

Köttmannsdorf übernahm sofort die Initiative, wenngleich Lendorf immer ebenfalls Gefahr ausstrahlte. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte die Heimischen Adis Ajkic, der nach Vorarbeit von Michael Jakopitsch (20.) abdrehte. Köttmannsdorf setzte nach, erhielt aber durch Thomas Zraunig nach schnell ausgeführtem Kautz-Freistoß den Ausgleich (28.). Da sah die Köttmannsdorf-Hintermannschaft nicht gut aus.

Die Heimischen blieben dennoch unbeeindruckt, spielten Nace Erzen mustergültig frei und der versenkte den Ball in der 34. Minute zur 2:1-Führung. Es war die beste Phase der Heimischen, die sich viele Chancen herausspielten aber an Unvermögen und Aluminium scheiterten. Noch vor der Halbzeit legte Ajkic seinen zweiten Treffer nach (44.), wiederum war Jakopitsch der Assistgeber. Mit der Führung für Köttmannsdorf ging es in die Kabine.





Für Lendorf sah es lange nicht nach Punkten aus, ein Zähler wurde es dann nach turbulentem Spielverlauf doch. Foto: DOKTER/FC Lendorf

Lendorf schafft den Umschwung

Die zweite Hälfte bescherte den Zuschauern abermals eine sehr abwechslungsreiche, unterhaltsame Ligapartie. Lendorf-Trainer Morgenstern stellte sein System um, musste aber bei einer Ajkic-Granate abermals zittern. Der Schuss prallte von der Latte ab.

Lendorf kam nun zusehends besser ins Spiel, bekam einen Elfmeter zugesprochen- ein Fall für Christian Kautz (58.)- nur noch 3:2! Für die in der 1. Halbzeit fallweise unantastbar wirkenden Köttmannsdorfer kam es aber noch dicker, Florian Sixt zog aus der 2. Reihe ab und glich nach 63 Minuten aus!

Harte Gelbrote Karte und Glück für Köttmannsdorf in der Nachspielzeit

Mittlerweile sahen die Fans ein Duell auf Augenhöhe, in der 79. Minute flog aber Valentin Perdacher mit einer harten Gelbroten vom Platz. Die numerische Überlegenheit machte sich im Finish nicht augenscheinlich bemerkbar, aber die letzte Chance gehörte Lendorf. In der Nachspielzeit kratzte Kapitän Stephan Borovnik einen Schuss von Christian Kautz von der Linie.

Stimmen zum Spiel

Rudi Perz (Trainer Köttmannsdorf): “Für uns ist das eine gefühlte schwere Niederlage. Wir vergaben viel zu viele 100%ige Torchancen.”

Günther Dokter (Manager Lendorf): “Wir kamen nach den Umstellungen besser ins Spiel, sind mit dem Remis zufrieden. Es hätte aber auch noch in unsere Richtung laufen können.”

Die Besten: Jakopitsch (OM) & Adis Ajkic (St. beide Köttmannsdorf) bzw. Christian Kautz (St)

Kärntner Liga: ASKÖ Köttmannsdorf – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 3:3 (3:1)

20 Adis Ajkic 1:0

28 Thomas Zraunig 1:1

34 Nace Erzen 2:1

44 Adis Ajkic 3:1

58 Christian Kautz 3:2

63 Florian Sixt 3:3

