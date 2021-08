Derbysieg von Gmünd! Lendorf fällt auf einen Abstiegsrang zurück!

Details Sonntag, 22. August 2021 13:57

Gmünd gewinnt das Oberkärntner Derby gegen den FC Hand in Hand Werker Lendorf mit dem Minimalergebnis von 1:0. Er war dennoch maximal verdient, den goldenen Treffer erzielte mit Andreas Allmayer ein ehemaliger Lendorfer Kicker. Gmünd entfernt sich damit vom Tabellenende, während das sieglose Lendorf einen Abstiegsplatz belegt.

Der direkte Vergleich vor dem Spiel sprach eher für Lendorf. Von den letzten fünf Spielen gewann Gmünd eines, Lendorf drei bei einem Remis.

Der Lendorfer Riegel wird in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit geknackt

Lendorf begann sehr defensiv eingestellt, mit de facto zwei defensiven Linien die Gmünd nur mit viel Mühe überwinden konnte. Nach vorne unternahmen die Gäste dafür nicht besonders viel. Es schien schon torlos in die Kabinen zu gehen, als sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Marco Moser den Ball für die zu exekutierende Ecke zurecht richtete. Er flankte auf die kurze Stange, dort verlängerte Domenik Steiner auf die lange Stange, wo der Ex-Lendorfer Andreas Allmayer parat stand. Er beförderte die Kugel aus rund 8 Metern in die Maschen.

Lendorf macht auf- die Chancen erhält Gmünd

Lendorf war nun gezwungen mehr für die Offensive zu unternehmen. Der "doppelte Riegel" war nun passe, die Räume öffneten sich für die Hausherren. Während Lendorf recht erfolglos nach vorne mühte, gab es bei Ballverlusten zahlreiche Gelegenheiten für die Hausherren auf das 2:0. Sie wurden allesamt vergeben, so blieb das Derby vor rund 400 Fans bis zum Schluss spannend. Tore fielen aber keine mehr.

Der ASKÖ Gmünd setzte sich mit diesem Sieg von Lendorf ab und schafft mit nun mit sieben Punkten den Anschluss an das Mittelfeld, während der FC Hand in Hand Werker Lendorf weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 16. Tabellenplatz einnimmt.

Stimme zum Spiel

Hannes Truskaller (Trainer Gmünd): "dieser Sieg war nicht nur ein unglaublich wichtiger für die Tabelle, sondern als Derbysieg auch einer für die Moral. Das Manko der vergebenen Chancen will ich nciht herausstreichen, aber anmerken. Wir verloren deshalb schon letzte Runde bei ATSV Wolfsberg noch einen Dreier."

Kärntner Liga: ASKÖ Gmünd – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 1:0 (1:0)

46 Andreas Marco Allmayer 1:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!