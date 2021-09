ASK Klagenfurt untermauert Heimstärke

Details Montag, 20. September 2021 21:08

Gegen den ASK Klagenfurt holte sich SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c eine 0:2-Niederlage ab.Der Sieg war verdient, die Klagenfurter erwiesen sich als über weite Strecken spielbestimmendes Team. Für die WAC-Juniors hat die Niederlage Folgen, die Elf von Christoph Cemernjak rutscht in die Abstiegszone ab.



Zwei Tore vor dem Seitenwechsel als entscheidende Szenen

Die Gäste begannen schwungvoll, erhielten durch Gabriel Egger die erste Chance in der Begegnung der beiden Unterliga-Aufsteiger. Danach übernahm aber der ASK das Kommando, der wieder aus einer gesicherten Abwehr herausspielte, hinten wenig zuließ. Niko Maric, Matic Ahacic und Sandro Zakany scheiterten noch an ihrer Genauigkeit bzw. Torhüter Markus Glänzer.

Marko Mrsic war es, der vor 100 Zuschauern in der Sonntagsmatinee den Führungstreffer besorgte (38.). Dabei wieselte der rechte Außenverteidiger nach seiner Flanke auf die linke Seite, die Lavanttaler brachten in der Zwischenzeit den Ball nicht weg, sodass der rechte Außenverteidiger über links nochmals den Ball erhielt und seinen eigenen Rebound verwertete (40.).

Keine zwei Minuten später folgte schon das 2:0, ein klassischer Doppelschlag, diesmal traf Matic Ahacic nach Superpass von Sandro Zakany. Ahacic spielte dabei den Torhüter aus und schob in das leere Tor zu seinem ersten Saisontreffer ein. Dabei blieb es auch zur Pause und bis zum Spielende.

Der ASK ist dem 3:0 näher als der WAC dem Anschlusstreffer

Die Lavanttaler, nur mit 13 Mann auf dem Spielbericht, konnten in der zweiten Hälfte nicht mehr viele Akzente setzen. Der ASK begnügte sich nicht mit dem Verwalten vom Vorsprung, sondern drängte wiederholt auf den dritten Treffer und die damit verbundene endgültige Entscheidung.

Der Treffer wollte aber nicht gelingen, weil die Chancen, wie durch Lukas Lausegger, vergeben wurden. Das ging fast noch ins Auge, weil die Gäste durch Elias Dorner doch noch zu ihrer großen Möglichkeit zum Anschlusstreffer kamen. Er scheiterte im 1 vs. 1 an ASK-Goalie Willi Sandner, der nicht viel zu halten hatte, aber wenn er gefragt war dann ordentlich. Ein Spiel für einen Kaltstarter-Goalie also. Es blieb beim letztendlich verdienten Heimsieg.

Der ASK führt die Heimtabelle an, in Fischl ist die Elf von Dietmar Thuller eine Macht. Zugleich spielte der ASK wieder zu Null, bereits zum fünften Mal in dieser Saison. Für die WAC-Juniors hatte diese Niederlage Folgen, die Jungwölfe verloren drei Plätze und finden sich nun auf einem Abstiegsrang wieder.

Nächster Prüfstein für ASK Klagenfurt ist auf gegnerischer Anlage die SVG Bleiburg (Samstag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich SG St. Andrä/WAC Juniors 1c mit dem ASKÖ Gmünd.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): "Das war nicht einfach heute, der Gegner bewegte sich gut, hat alles junge Burschen drin, die alle kicken können. Wir haben immer noch viele Ausfälle."

Die Besten (ASK): Matic Ahacic (St.) & Marko Mrsic (Re. Vt.)

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 2:0 (2:0)

38 Marko Mrsic 1:0

40 Matic Ahacic 2:0

