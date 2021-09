Erster Heimsieg für Lendorf!

Details Sonntag, 26. September 2021 09:56

Der Hand in Hand Werker Lendorf bestätigt den jüngsten Aufwärtstrend mit seinem ersten Heimsieg über den SAK Klagenfurt/Celovec. Die Oberkärntner behielten in einer resolut geführten Partie mit dem Minimalergebnis von 1:0 die Überhand, das Goldtor erzielte Mario Zagler mit einer Freistoßgranate.

Lendorf dominiert überraschend die erste Halbzeit

Lendorf reaktivierte Martin Morgenstern, der auch im Finish der Begegnung tatsächlich sein Comeback feierte. In den ersten Minuten rissen seine Mitspieler auch ohne ihn überraschend klar das Heft gegen den Titelmitfavoriten in ihre Hände, verzeichneten durch Christian Wernisch einen Lattenpendler, unter anderem Christian Kautz hatte die noch nicht gelingende Führung am Fuß.

Der SAK packte in dieser Phase seine Zweikampfstärke aus, zeigte über das ganze Spiel hinweg physische Präsenz, der Ball wollte dafür nicht so wie bisher gewohnt in den eigenen Reihen zirkulieren. Bislang waren die Klagenfurter in fast jeder Begegnung spielbestimmend, am heutigen Abend aber fand die Morgenstern-Truppe das richtige Mittel, ohne vorerst daraus Kapital zu schlagen.

Goldtor durch Zagler-Freistoß, hitzige Schlussphase

Der SAK versuchte in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit das Kommando zu übernehmen, das gut positionierte Lendorf überstand diese Phase aber nicht zuletzt durch Keeper Kohlmaier unbeschadet und bekam in der 64. Minute einen Freistoß zugesprochen. Ein Fall für Mario Zagler, der Angreifer war überall am Platz zu finden, selbstverständlich auch bei den ruhenden Bällen. Sein Freistoß erwies sich als Strich, der das Gehäuse traf und der machtlose SAK-Keeper Aineter konnte nur den Ball aus dem Netz fischen.

Diese Führung beflügelte Lendorf, die Entscheidung zu suchen, aber wie in der ersten Halbzeit wollte das Tor aus dem Spiel heraus nicht gelingen. Im Finish drängte wieder der SAK, baute viel Druck auf und stellte die Abwehr von Lendorf vor harte Proben. Sie hielt stand, in den letzten Minuten sah Murat Veliu noch Rot nach einem Foul an Keeper Lukas Kohlmaier, auch Kapitän Darjan Aleksic wandelte am Rande des Ausschlusses. Aber Lendorf brachte das 1:0 über die Zeit, ein alles in allem verdienter erster Heimsieg, wodurch sich die Tabellensituation erheblich für die Oberkärntner verbessert. Der SAK wird damit wohl vorerst von der Spitze abgerissen sein.

Stimme zum Spiel:

Günter Dokter (Manager Lendorf): "Wir haben verdient gewonnen, aber es wollte einfach nicht gelingen, dass wir das Spiel schon vorher für uns entschieden haben. Pauschallob für die Truppe."

