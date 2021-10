Feldkirchen biegt dank spätem Hinteregger-Treffer St. Jakob

Details Freitag, 29. Oktober 2021 23:36

Am Freitag begrüßte der SV Feldkirchen den SV St. Jakob/R. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von Feldkirchen aus. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Martin Hinteregger erwies sich dabei einmal mehr als Match-Winner.

Kein guter Start für Feldkirchen

Die Rosentaler gingen bereits nach wenigen Minuten durch Sebastian Kaiser in Führung. Der Torschuss erfolgte aus kurzer Distanz, nachdem Feldkirchen davor dreimal den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern konnte. Allerdings bot sich für die Tiebelstädter schon wenige Minuten später die große Ausgleichsmöglichkeit in Form eines Elfmeters. Martin Hinteregger verschoss allerdings, es blieb bei der Führung von St. Jakob.

Ausgleich als Auftakt für ein ereignisreiches Spiel

Der Angreifer machte das Malheur aber schnell wieder wett, Sebastian Schmid flankt in der 25. Minute auf Hinteregger, der zum 1:1 in die Maschen köpft. Dabei blieb es bis zum Pausenpfiff, aber auf beiden Seiten gab es gute Chancen als Führender zum Pausentee zu kommen, jeweils ein Aluminiumtreffer, der Torjubel blieb im Halse stecken.





Viel Action bei Feldkirchen (David Tamegger) vs. St. Jakob (Wolfgang Sereinig) Foto: SOBE

Später Siegestreffer durch Martin Hinteregger

Beide Teams schafften es zu zahlreichen Torszenen, während Feldkirchen das Flügelspiel forcierte, bevorzugte St. Jakob ein Kurzpassspiel mit vielen Bällen in die Schnittstelle der Abwehr. In der zweiten Halbzeit gab es tendenziell mehr Möglichkeiten für die Elf von Stefan Pusterhofer, aber auch St. Jakob fand durchaus die Möglichkeiten für eine Entscheidung vor. Die Entscheidung fiel dann in der 83. Minute. Der wieder sehr auffallende Bajro Besic kommt auf der rechten Seite durch, flankt mit dem linken Fuß in Richtung Hinteregger, der mit der Brust den Ball aufnimmt und dann zum umjubelten Siegestreffer einschoss!

Stimme zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Feldkirchen): "Das war ein ganz enges Spiel, eine echte Schnittpartie, wie man so schön sagt. Ein ganz wichtiger Sieg, wir konnten uns von St. Jakob ein bisschen absetzen."

Die Besten: Josef Hudelist (IV), Besic (OM) & Hinteregger (St.) bzw. Koller (Mf)

Am kommenden Sonntag tritt der SV M&R Feldkirchen beim ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg an, während der SV St. Jakob im Rosental zwei Tage zuvor den ASCO ATSV Wolfsberg empfängt.

Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – SV St. Jakob im Rosental, 2:1 (1:1)

6 Marco Koller 0:1

26 Martin Hinteregger 1:1

84 Martin Hinteregger 2:1

