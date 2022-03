Gmünd luchst dem KAC zu zehnt noch einen Punkt ab

Details Samstag, 19. März 2022 19:29

Der KAC 1909 und der ASKÖ Gmünd trennten sich in der 19. Runde der Kärntner Liga mit einem 1:1-Unentschieden. Für Gmünd ein gewonnener Punkt, da man fast eine Stunde lang mit einem Mann weniger auskommen musste und trotzdem noch den Ausgleich erzielen konnte. Das Hinspiel war 2:0 für Gmünd ausgegangen.

Tor und Ausschluss

Es war die 31. Spielminute, als der KAC 1909 vor 100 Zuschauern das 1:0 erzielte. David Gräfischer traf zur Führung für die Hausherren. In der 36. Minute dann der nächste Rückschlag für die Gäste, als Kevin Winkler nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte, sprich Rot vor die Nase gehalten bekam. ein absolut korrekter Ausschluss. Der KAC verabsäumte es in weiterer Folge die Führung auszubauen, was sich noch rächen sollte. Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase aber noch knapp vorn.

Verdienter Ausgleich

In der zweiten Halbzeit zeigte Gmünd vor allem eine moralisch ganz starke Leistung und man merkte nicht, dass man mit einem Mann weniger am Platz stand. Für das 1:1 des ASKÖ Gmünd zeichnete Andreas Allmayer verantwortlich (68.). In weiterer Folge agierte Gmünd abgebrüht und brachte den Punkt mit einer starken Defensivlestung über die Zeit. Beim Abpfiff durch den Unparteiischen Stefan Grau stand es zwischen dem KAC 1909 und Gmünd pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Beim KAC 1909 präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der KAC 1909 momentan auf dem Konto.

Der ASKÖ Gmünd verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Zu fünf Siegen hintereinander reichte es für die Gäste zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von Gmünd fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Mit diesem Unentschieden verpasste Gmünd die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält der ASKÖ Gmünd den sechsten Platz.

Am nächsten Sonntag reist der KAC 1909 zum SV Hirter Kraig, zeitgleich empfängt der ASKÖ Gmünd den SV M&R Feldkirchen.



Hannes Truskaller, Trainer des ASKÖ Gmünd: "Mit dem einen Punkt auswärts beim KAC kann ich sehr gut leben. Heute natürlich doppelt so gut, da wir mit einem Mann weniger eine starke Leistung zeigten und uns den Ausgleich auch völlig verdienten. Jetzt wird es aber hart, da wir im nächsten Spiel vier gesperrte Spieler vorgeben müssen. Den ausgeschlossenen Winkler, sowie die heute mit Gelb belasteten Steiner, Allmayer und Moser."

Die Besten: Gräfischer (St.) bzw. Kohlmaier (6er)

Kärntner Liga: KAC 1909 – ASKÖ Gmünd, 1:1 (1:0)

31 David Graefischer 1:0

68 Andreas Marco Allmayer 1:1