Maria Saal zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Sonntag, 29. Mai 2022 21:02

Das Auswärtsspiel der SVG Bleiburg endete erfolglos. Gegen den SK Maria Saal gab es nichts zu holen. Das Heimteam gewann die Partie mit 3:1.Die Domkicker drehten dabei einen frühen Rückstand noch vor der Pause.. Das Hinspiel hatte Bleiburg mit 2:0 gewonnen.



Die kalte Dusche weggesteckt

Nach einem Abtasten beider Teams startete Bleiburgs Grega Klaric ein Supersolo brachte seine Farben zum Entsetzen der meisten von rund 100 Zuschauern in der zehnten Minute in Führung. Durchaus ein Weckruf für die Lassnig-Truppe, die das Heft fortan in die Hand nahm. Alexander Kerhe versenkte den Ball in der 22. Minute im Netz der SVG Bleiburg nach Stangler aus kurzer Distanz.. Ehe der Referee Stephan Orel die Protagonisten zur Pause bat, traf Marco Paul Pirker zum 2:1 zugunsten des SK Maria Saal (44.). Hier lieferte Manu Kerhe die Maßflanke aus einem Freistoß.

Bleiburg dominiert, ohne zu großen Chancen zu kommen

Die Jauntaler beherrschten im zweiten Durchgang das Mittelfeld, konnten aber nur selten gefährlich vor dem von Manuel Jachs gehüteten Tor in Erscheinung treten. Maria Saal verlegte sich auf das Konterspiel und fand so mehrere Möglichkeiten für die Entscheidung vor. Diese sollte mit dem Schlusspfiff fallen. Der SK Maria Saal baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Jon Benkovic in der 93. Minute traf. Letzten Endes ging Maria Saal im Duell mit Bleiburg als Sieger hervor.

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig (Trainer Maria Saal): "Der Sieg war verdient, wir ließen in der zweiten Halbzeit nur wenig zu."

Die besten (Maria Saal):

Pirker Marco (St),Senad Huseinbasic & Müller Marco (beide IV)



Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert Maria Saal knapp im gesicherten Bereich. Der SK Maria Saal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Gegen Ende der Spielzeit weiß die SVG Bleiburg die Abstiegsränge hinter sich, zugleich zeigt die Formkurve nach unten..

Nächsten Sonntag gastiert Maria Saal beim ASKÖ Gmünd, Bleiburg empfängt zeitgleich den ASKÖ Köttmannsdorf.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – SVG Bleiburg, 3:1 (2:1)

93 Jon Benkovic 3:1

44 Marco Paul Pirker 2:1

22 Alexander Kerhe 1:1

10 Grega Klaric 0:1