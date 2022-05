Schützenfest von Kraig über Admira Villach!

Details Sonntag, 29. Mai 2022 21:02

Einen überzeugenden 8:2-Heimerfolg feierte der SV Hirter Kraig über den nunmehrigen Fixabsteiger Admira Villach. In der ersten Halbzeit konnten die Draustädter das Spiel noch offen halten, im zweiten Durchgang gab es dann aber böse 45 Minuten. Kraig ist trotz bereits 41 Punkten immer noch nicht gerettet.



Erstes Ligator für Paul Felsberger nach einer wilden ersten Halbzeit

Vor dem Spiel stand bereits fest, dass die Admira de facto abgestiegen ist. Nur noch besondere Umstände wie Rückziehungen können das Abenteuer Kärntner Liga um zumindest ein Jahr verlängern. Dennoch spielten die Gäste gut mit, steckten die Blitzführung von Kraig durch Kulnik gut weg und lagen nach 37 Minuten nach Toren durch Friedrich Tischner & Thomas Guggenberger überraschend in Front!

Diese Führung konnte Kraig aber noch vor der Pause nicht nur egalisieren, sondern gar in eine Führung umwandeln. Der 17-jährige Paul Felsberger traf dabei erstmals in der Liga zum Ausgleich, Moritz Kirbach sorgte noch Sekunden vor dem Halbzeitpfiff für die Führung!

Ein Schützenfest in der zweiten Halbzeit, Triplepack von Hertelt

Das Pulver der Admira war damit aber verschossen, eine hohe Effizienz bei den Torchancen sorgte für Treffer am laufenden Band. Der diesmal von der Bank kommende Sebastian Hertelt sorgte für das 4:2, damit war die Gegenwehr der Villacher gebrochen. Er sollte noch zweimal treffen und so einen Triplepack schnüren. Nico Holzer & Benjamin Lamzari steuerten die weiteren Treffer bei. Endstand 8:2, die Tordifferenz wird bei Kraig aber aufgrund eines "Sternderls" in der Tabelle so oder so keine Rolle spielen.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Kraig): "Die zweite Halbzeit war sehr gut. Der Klassenerhalt ist bereits fix, wenn dellach den Aufstieg ablehnt und runter muss. Er kann aber noch sehr sehr teuer werden. Wir müssen weiter konzentriert bleiben."

Die Besten (Kraig); Hertelt und Felsberger (beide Sturm)