Elfer in letzter Sekunde rettet dem ASK noch einen Zähler

Details Samstag, 20. August 2022 10:44

ASK Klagenfurt und der ATUS Ferlach verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Für die Heimischen war es aufgrund des sehr späten Ausgleichstreffers ein gewonnener Punkt, Ferlach hadert mit vergebenen Chancen.

Flottes Spiel mit Vorteil Ferlach



Schon wenige Augenblicke nach dem Ankick erreichten beide Teams vor rund 250 Zuschauern die Strafräume, generierten erste gefährliche Bälle in die Box. Die erste dicke Möglichkeit erhielt der ASK, dann waren die Gäste dran, die sich bis zur Pause ein Übergewicht erarbeiteten. Schwarz, Maric und Bürgler konnten den Ball aber nicht im Gehäuse von Bernhard Nössler unterbringen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für ASK Klagenfurt und Ferlach ohne Torerfolg in die Kabinen.



Ferlach-Führung wird durch Elfer in der Nachspielzeit egalisiert

Der ASK, zuletzt Derbysieger gegen Austria & KAC konnte sich an diesem Abend nicht nach den vorhandenen Fähigkeiten entfalten. Auch im zweiten Umlauf gab es ein Chancenübergewicht für die Ferlacher Gäste. Das mündete in die verdiente Führung für Ferlach, ein Schlenzer von Hannes Schwarz aus 25 Metern (74.). Aber es gab für die Heimischen doch noch ein halbes Happyend. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Danijel Micic für ASK Klagenfurt zum 1:1 nach einem Handselfer von Heindl traf (93.). Am Ende stand es zwischen der Heimmannschaft und Ferlach pari.

ASK Klagenfurt findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. ASK Klagenfurt ist seit drei Spielen unbezwungen.Die Gäste bleiben mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Nur einmal ging Ferlach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.



ASK Klagenfurt tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim VST Völkermarkt an. Einen Tag später empfängt Ferlach den SV Hirter Kraig.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – ATUS Ferlach, 1:1 (0:0)

93 Danijel Micic 1:1

74 Hannes Marcel Schwarz 0:1