KAC 1909 besiegt Landskron souverän mit 3:0

Der KAC 1909 erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SC Landskron.Die Elf von Klaus Thuller ließ gegen die Draustädter nur wenig zu und konnte selbst die vorhandenen Chancen gut verwerten.

Der KAC erwies sich als hervorragend organisiertes Team

Die Rotweißen galten gegen Überraschungsaufsteiger Landskron wohl als Favorit, unterschätzten den Gegner aber nicht. Die Marschroute von den Klagenfurtern war es, das Zentrum für Villacher Angriffe zu schließen. Das gelang über die 90 Minuten ausgezeichnet und bildete die Basis für einen sicheren Sieg.

Hannes Plieschnegger traf nach einer Sandro-Ecke vor 220 Zuschauern nach 23 Minuten zur Führung für die Gastgeber. Ein Treffer, der sich bereits abzeichnete, ohne dass der KAC Landskron im eigenen 16er einschnürte. Sandro traf nach rund 40 Minuten die Querlatte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Gräfischer-Comeback sorgt für Aufatmen beim KAC

Die ohnehin verletzungsgeplagten Athletiker spielten nun wochenlang ohne einen echten Mittelstürmer. In der zweiten Halbzeit konnte David Gräfischer nach langer Verletzungspause sein Comeback geben, eine Baustelle weniger für Trainer Klaus Thuller. Kurz nach dem Seitenwechsel war es aber Stürmerkollege Jakob Orgonyi, der das vorentscheidende 2:0 markierte. Spielverlagerung vom KAC, Orgonyi findet den Raum, um den Ball schnell zu führen, zieht von außen in den Strafraum und schließt ab! Ein schöner Treffer, der de facto das Spiel entschied. Kurz nach dem 2:0 traf Landskron nach einem abgefälschten Schuss die Latte, danach erzielte Sandro aus einem Konter heraus das 3:0, wodurch die drei Punkte endgültig in trockenen Tüchern lagen. Im Finish bekamen daher auch noch einige Teenager der Heimischen die Möglichkeit, sich zu beweisen. Am Ende behielt der KAC 1909 gegen Landskron sicher die Oberhand.

Stimme zum Spiel

Andreas Schritliser (KAC-Generalist): „Wir waren heute vom Trainer sehr gut auf dieses Match eingestellt. So einfach wie es aussah, war es dann aber doch nicht.“

Statistiken

Mit nur 13 Gegentoren hat der KAC 1909 die beste Defensive der Kärntner Liga. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien

kam der KAC 1909 auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Gegen den KAC 1909 musste Landskron man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Landskron momentan auf dem Konto. Die bisherige Spielzeit des KAC 1909 ist weiter von Erfolg gekrönt. Der KAC 1909 verbuchte insgesamt sieben Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Während der KAC 1909 am kommenden Samstag den ATUS Ferlach empfängt, bekommt es SC Landskron am selben Tag mit ASK Klagenfurt zu tun.

Kärntner Liga: KAC 1909 – SC Landskron, 3:0 (1:0)

65 Sandro Jose Da Silva 3:0

52 Jakob Orgonyi 2:0

23 Hannes Plieschnegger 1:0