ASK Klagenfurt baut Serie in Bleiburg nach dramatischem Finish aus

Durch ein 4:2 holte sich ASK Klagenfurt drei Punkte bei Bleiburg. Dabei waren die Gäste mehr als eine Halbzeit numerisch unterlegen und trafen ab der 90. Minute noch doppelt.

Unter dem neuen Trainer Johannes Matschek spielte sich Bleiburg in den letzten Wochen auch dem Tabellenkeller heraus-Luft nach unten haben die Grenzstädter aber noch lange keine. So kommt es Woche für Woche zu einem Match mit Endspielcharakter, zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Der ASK bastelt umgekehrt notgedrungen ständig an seiner Elf herum. „Das ist wöchentliche Schwerstarbeit“, berichtet uns Trainer Dietmar Thuller.

Trotz Gelbrot kann der ASK auf den Ausgleich reagieren

Nach einem relativ frühen Führungstreffer für die Klagenfurter durch Sinan Samardzic sahen die rund 200 Zuschauer bis zur 44. Minute viele Torchancen auf beiden Seiten, aber keine weiteren Treffer. In besagter Minute kassierte Lukas Schmied eine aus ASK-Sicht überharte gelbrote Karte und nachdem das Vergehen im Strafraum stattgefunden hatte, gab es als „Zugabe“ obendrein einen Elfmeter, den Lovro Plimon für die SVG Bleiburg (45.) verwertete. Bleiburg wähnte sich wohl schon in der Kabine, lief noch vor dem Pausenpfiff in einen Konter, den Matic Ahacic zur neuerlichen Führung abschloss.

Turbulente Schlussphase mit drei Treffern

In der zweiten Halbzeit legte es der ASK notgedrungen defensiver an. Das Spiel mit offenem Visier wich somit einer anderen Version des Umgangs mit dem Leder, meistens war Bleiburg in Ballbesitz. Nach der Wechselphase kam Bleiburg dann doch zum Ausgleich durch Teo Mrkonjic (87.). Drei Minuten plus Nachspielzeit, plus ein Mann mehr, plötzlich schien auch der Sieg wieder für die Heimischen möglich.

Es kam jedoch anders: 90. Minute: Ballverlust Bleiburg, Umschaltspiel über rechts, Matteo Grubor trifft die Stange, der eingewechselte Dare Vrsic staubt ab. Wieder wurde Bleiburg kalt erwischt und es sollte noch dicker kommen: 94. Minute: Bleiburg drängt erneut auf den Ausgleich, ein Energieanfall von Marko Mrsic der über 70 Meter die Kugel führt, nach einem Doppelpass selbst abschloss! Damit war die Sache erledigt, der ASK Klagenfurt gegen den SVG Bleiburg.

Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK): "Wir haben da heute gegen eine sehr starke Mannschaft gewonnen. Vor allem in der ersten Hälfte hätten wir uns auch über 4 und mehr Gegentore nicht beklagen dürfen. Aber wenn die Form passt, gewinnt man auch so ein Spiel in der Nachspielzeit."

Bleiburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15 Je nach Ausgang der sonntagspartie droht wieder ein Rückfall auf die Abstiegsränge..

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich ASK Klagenfurt in der Tabelle nach vorn und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat ASK Klagenfurt derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, ASK Klagenfurt zu besiegen.

Nächster Prüfstein für den SVG Bleiburg ist der SV Hirter Kraig (Samstag, 16:00 Uhr). ASK Klagenfurt misst sich am selben Tag mit SC Landskron (15:00 Uhr).

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ASK Klagenfurt, 2:4 (1:2)

97 Marko Mrsic 2:4

90 Dare Vrsic 2:3

87 Teo Mrkonjic 2:2

46 Matic Ahacic 1:2

45 Lovro Plimon 1:1

13 Sinan Samardzic 0:1