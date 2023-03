ASK Klagenfurt gewinnt Spitzenspiel gegen Austria Klagenfurt Amat.

Details Samstag, 18. März 2023 21:13

ASK Klagenfurt trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SK Austria Klagenfurt Amateure davon. Der ASK zeigte dabei eine taktisch sehr reife Leistung und wurde im Finish durch den goldenen Treffer belohnt. Im Hinspiel hatte der Tabellenführer einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Ein Stadtderby in Brückl, einmal mehr bekam die Kärntner Sportfamilie vor Augen geführt, dass es in der Landeshauptstadt an Sportanlagen mangelt. Rund 100 sind dennoch auf „neutralem Boden“ erschienen, das Spiel verdiente sich angesichts der Bedeutung und des Kaiserwetters deutlich mehr Fans.

ASK-Trainer Thuller noch nicht zufrieden mit der offensiven Ausrichtung

Tore gab es in der ersten Halbzeit nicht zu verzeichnen. Es war allerdings auch kein reines Abtasten, Der ASK spielte ein vorsichtig ausgerichtetes 4-4-2, die Austria versuchte den ASK in Konter zu locken, was gegen Ende der ersten Halbzeit sehr zum Missfallen von ASK-Trainer Dietmar Thuller auch mehrmals gelang. Der von den Profis entliehene Sebastian Soto war einem Treffer am nächsten, er verzeichnete einen Lattenpendler.

Goldtor durch Matic Ahacic

In der zweiten Halbzeit wirkten die Jungvioletten zunehmend ratlos. Konterchancen gab es keine mehr, Kapitän Micic zog seinerseits die Fäden für den ASK, dem man anmerkte, dass mehr als nur ein torloses Remis drin sein könnte. Die Gäste glänzten in der zweiten Halbzeit mit taktischer Finesse und Disziplin. Aber auch mit Geduld. Es war die 89. Minute, als der ASK einen Freistoß zugesprochen bekam. Eine optimale Gelegenheit, selbst gefährlich zu werden. Niko Maric bringt den Ball zur Mitte- und Matic Ahacic trifft per Kopf zum alles entscheidenden Treffer!. Am Ende verbuchte ASK Klagenfurt gegen Austria Klagenfurt Amat. die maximale Punkteausbeute und festigt damit seine Tabellenführung.



Stimme zum Spiel

Dietmar Thuller (Trainer ASK Klagenfurt): „In Summe haben wir mehr für das Spiel getan, so war der Sieg auch gerecht. In der Pause musste ich meine Burschen etwas einbremsen. Gegen so einen Gegner spielt man nicht Hollywood. Sie setzten es perfekt um.“

SK Austria Klagenfurt Amateure rangiert mit 30 Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto.

Der Zu-null-Sieg lässt ASK Klagenfurt passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Offensiv konnte dem Gast in der Kärntner Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 44 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Am kommenden Samstag tritt SK Austria Klagenfurt Amateure beim SV Hirter Kraig an, während ASK Klagenfurt einen Tag später im nächsten Derby den KAC 1909 empfängt.Diesmal in Klagenfurt

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – ASK Klagenfurt, 0:1 (0:0)

89 Matic Ahacic 0:1

