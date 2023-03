Luft für Gmünd nach Sieg im Abstiegsgipfel!

Details Samstag, 18. März 2023 21:09

Durch ein 2:0 holte sich der ASKÖ Gmünd in der Partie gegen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c drei Punkte. Zwei starke Phasen in der Offensive mündeten in zwei Treffer der Hausherren. Sonst hielt man die Luken dicht. Im Hinspiel hatte der WAC noch die Gastgeber mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Oberwinkler sorgt für die Führung

Nach einem couragierten Beginn der Gäste vermochten sich die Oberkärntner in das Spiel reinzukämpfen. Dominik Oberwinkler wird halblinks angespielt, zieht in die Box und erzielte vor 100 Zuschauern mit rechts in die lange Ecke das 1:0 (11.). Der ASKÖ Gmünd verteidigte daraufhin bis zur Pause seine knappe Führung clever, Chancen der Lavanttaler blieben Mangelware.



Entscheidung durch Juro Kovacic

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gmünd wieder die Schlagzahl, kam selbst wieder zu Chancen. Am Ende dieser Druckphase belohnte sich die Schönherr-Truppe selbst mit dem vorentscheidenden 2:0. Corner Gmünd auf die lange Stange, dort wird der Ball aufgeköpfelt und aus kurzer Distanz ist Juro Kovacic in der 59. Minute zur Stelle. Danach glich das Spiel dem Geschehen nach dem 1:0: Die Gäste versuchten vergeblich ins Spiel zu kommen. Als der Unparteiische Bernhard Krainz die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Gmünd die drei Zähler unter Dach und Fach.

Stimme zum Spiel

Rudi Schönherr (Trainer ASKÖ Gmünd): "Wir haben uns nach zähem Beginn reingebissen. Oberwinkler & Kohlmaier leisteten im Mittelfeld ausgezeichnete Arbeit."

Durch die drei Punkte gegen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c verbesserte sich der ASKÖ Gmünd auf Platz 14. Nach vier sieglosen Spielen ist Gmünd wieder in der Erfolgsspur.

SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Der ASKÖ Gmünd verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und acht Niederlagen. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SG St. Andrä/WAC Juniors 1c alles andere als positiv.

Am nächsten Samstag reist Gmünd zu SC Landskron, zeitgleich empfängt St. Andrä/WAC Juniors 1c den SV M&R Feldkirchen.

Kärntner Liga: ASKÖ Gmünd – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 2:0 (1:0)

59 Juro Kovacic 2:0

11 Dominik Markus Oberwinkler 1:0

