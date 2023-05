ATSV Wolfsberg schenkt Gmünd ein halbes Dutzend ein

Details Sonntag, 21. Mai 2023 14:55

Der ATSV Wolfsberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Gmünd einen klaren Erfolg. Bereits zur Pause stand es 4:0 für die Gastgeber Im Hinspiel hatte der ASKÖ Gmünd Wolfsberg mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Spannung gab es nur zu Beginn

Für Gmünd war es das Spiel der letzten Chance, die Oberkärntner gingen es für ihre Verhältnisse offensiv an. Sie konnten auch die ersten gefährlichen Akzente setzen, aber ein früher Jubel blieb verwehrt. Das war Denin Begic vorbehalten. Der offensive Mittelfeldspieler traf zum frühen Doppelpack (7. 19.), womit die Lavanttaler früh auf die Siegesstraße abbogen.

Auch für die Elf von Mario Romac war das Spiel bedeutsam. Mit einem Sieg entledigten sie sich eines Gegners und konnten erstmals seit Ewigkeiten auf einen Nichtabstiegsplatz vorrücken. Das Vorhaben gelang souverän. Max Stoni sensationell mit einem Mix aus Fall- und Seitfallrückzieher zum 3:0 (40.), Kenan Mustedanagic legte noch das 4:0 nach (43.).

Gmünd muss nach 10 Jahren Landesliga wohl wieder runter

Damit war das Spiel entschieden. Nach der Pause trafen noch Stoni (52.) & abermals Begic /2.) für Wolfsberg. Jon Benkovic erzielte in der 64. Minute den Ehrentreffer für Gmünd. Es war erst der vierte (!) Treffer im Frühjahr, in der Offensive lief da nichts zusammen. Ein Klassenerhalt kann nur noch dann gelingen, wenn zumindest St. Andrä überholt wird und reihenweise Rückziehungen der Schönherr-Elf in die Karten spielen. Aus eigener Kraft sind zwar theoretisch noch 35 Punkte möglich, die allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen. Schwer vorstellbar nach sechs Pleiten en suite.

Besser schaut es für den ATSV Wolfsberg aus. Die Form passt, das Restprogramm ist mit Feldkirchen, St. Jakob und der Austria zwar schwer, aber es geht im Grunde wahrscheinlich nur noch Feldkirchen um Wohl und Wehe.

Stimme zum Spiel

Mario Romac (Trainer Wolfsberg): „Es schaut nun nicht so schlecht aus. An Spekulationen, wie viele jetzt wirklich absteigen, möchte ich mich nicht beteiligen. Volle Konzentration auf Feldkirchen, nächste Runde.“

Freitag, den 26.05.2023 tritt Wolfsberg beim SV M&R Feldkirchen an (19:00 Uhr), einen Tag später (17:00 Uhr) muss der ASKÖ Gmünd seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den ASKÖ Köttmannsdorf erledigen.

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – ASKÖ Gmünd, 6:1 (4:0)

72 Denin Begic 6:1

64 Jon Benkovic 5:1

52 Marcel Maximilian Stoni 5:0

43 Kenan Mustedanagic 4:0

40 Marcel Maximilian Stoni 3:0

19 Denin Begic 2:0

7 Denin Begic 1:0

