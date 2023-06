Später Doppelschlag ermöglicht Ferlach Heimsieg über Spittal zum Saison-Kehraus

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 20:17

Am Mittwochabend stand auf zwei Schauplätzen bereits vorgezogen die letzte Runde der Kärntner Liga auf dem Programm, prallten in diesem Zuge ATUS Ferlach und SV Spittal/Drau aufeinander. Nachdem es lange Zeit nach einer Punktteilung aussah, schlugen die Heimischen im Abspann doppelt zu, sorgen für einen versöhnlichen Saisonabschluss und verweilen im oberen Tabellendrittel - 3:1 der Endstand. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Ferlach die Nase vorn. Das Hinspiel war 1:0 für das Heimteam ausgegangen.

Spannung bis zum Schluss

Anfänglich kam das Match eher ausgeglichen daher - präsentierten sich die äußeren Begebenheiten wahrhaftig ideal für einen gelungenen Fußballabend. Nach und nach fand der Tabellenzweite aus Spittal dann besser rein, münzte seine Halbchancen vorerst aber nicht um und so ging es nicht unverdient torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel gelang dann den Heimischen durch Lukas Jaklitsch der Führungstreffer - er traf aus einem Freistoß heraus zum 1:0 (67.). Lange ließen sich die Gäste aber nicht bitten, kamen durch Tom Zurga in Minute 76 zum Ausgleichstreffer, der eine spannende Schlussphase einläutete. Lukas Jaklitsch mutierte in Minute 91 zum Doppelpacker und vermeintlichen Goldtorschützen, ehe Hannes Marcel Schwarz tief in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Schlusspunkt setzte.

Zahlen & Fakten

Der ATUS Ferlach beendet die Saison im oberen Tabellendrittel und kann selbstbewusst auf das kommende Fußballjahr schauen. Ferlach steht mit insgesamt 15 Siegen, neun Remis und acht Niederlagen zum Saisonabschluss gut da. Der ATUS Ferlach verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man acht Punkte einsammelte.

Spittal/Drau rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem zweiten Tabellenplatz bzw. dem dritten, so die Klagenfurter Amateure noch nachziehen. Damit dürfte der SV Spittal/Drau in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Mit beeindruckenden 77 Treffern stellt Spittal/Drau den besten Angriff der Kärntner Liga, jedoch kam dieser gegen Ferlach nicht voll zum Zug. Der SV Spittal/Drau weist mit 17 Siegen, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – SV Spittal/Drau, 3:1 (0:0)

95 Hannes Marcel Schwarz 3:1

91 Lukas Jaklitsch 2:1

70 Tom Zurga 1:1

61 Lukas Jaklitsch 1:0

