St. Jakob weiterhin punktelos! Niederlage gegen Klagenfurt Amateure

Details Samstag, 12. August 2023 10:50

In der 3. Runde der Kärntner Liga kam es zum Duell der beiden punktearmen Teams, SV St. Jakob im Rosental und SK Austria Klagenfurt Amateure. Das B-Team der Bundesligsten, das zuvor schon einen Punkt gegen Treibach holen konnte, setzte sich in diesem Duell gegen St. Jakob durch.

Klagenfurt mit zwei Treffer in ausgeglichener erster Hälfte

Die erste Hälfte gehörte ergebnistechnisch den Gästen aus Klagenfurt. Gut 150 Zuseher besuchten den Sportplatz in St. Jakob und sie bekamen im ersten Durchgang eine recht ausgeglichene Anfangsphase zu sehen. Doch dann brachten die Austria Klagenfurt Amateure Zählbares auf die Anzeigetafel. Alexander Killar eröffnete das Spielgeschehen in der 34. Minute, indem er zum 1:0 netzte. Nur drei Minuten später erhöhte Tristan Schoppitsch zur Zwei-Tore-Führung. Die Klagenfurter führten also klar, trotz ausgeglichenem Spielverlauf in Durchgang eins.

Zu zehnt missglückt die Aufholjagd

Die zweite Hälfte startete dann gleich mit einem spielentscheidenden Moment: Manuel Guggenberger sah sofort nach Wiederanpfiff Gelbrot, St. Jakob also fortan nur mehr zu zehnt. Das wirkte sich aber nicht sonderlich aufs Match aus, im Gegenteil, Thomas Ogradnig machte die Partie in der 78. Minute noch mal spannend, als er das 1:2 erzielte. Doch mehr sollte den Gastgebern nicht mehr gelingen, es bleib beim 1:2 und damit der dritten Niederlage im dritten Match - null Punkte nach drei Spielen. Die Amateure von Austria Klagenfurt können hingegen den ersten Dreier verbuchen.

Andreas Ogradnig, Sportlicher Leiter SV St. Jakob im Rosental:

„Eigentlich ein Drama, dieses Match zu verlieren, da wir die bessere Mannschaft waren. Mit unglücklichen Abseitsentscheidungen und der meiner Meinung nach zu harten roten Karte, war das Glück nicht auf unserer Seite. Trotz des schwierigen Auftakts in die Saison ist unser Ziel ein Platz im oberen Tabellenfeld zu erreichen.“

Die nächste Chance für den SV St. Jakob in dieser Saison die ersten Punkte zu erreichen, besteht am Dienstag, wenn der Gegner Ferlach heißt. Ebenfalls am Feiertag treffen die Austria Klagenfurt Amateure auswärts auf den ATSV Wolfsberg.

