Velden minimiert Rückstand auf Leader Treibach mit klarem Erfolg bei Ferlach

Details Samstag, 30. September 2023 21:28

Mit 1:4 verlor der ATUS Ferlach am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen ATUS Fliesen Koller Velden. Auf dem Papier ging ATUS Velden als Favorit ins Spiel gegen Ferlach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Damit minimieren die Gäste den Rückstand auf Leader Treibach auf einen Zähler.

Klarer Gastspielerfolg

Vor 300 Zuschauern markierte Marco Raunegger die Führung für Velden (8.). Er traf nach Lausegger-Vorlage trocken zum 0:1. In der 19. Minute erzielte Nicolas Manuel Modritz das 2:0 für die Gäste via Elfmeter ins rechte Eck. Ishak Osmanovic schraubte das Ergebnis in der 31. Minute mit dem 3:0 für ATUS Fliesen Koller Velden in die Höhe, traf nach Lausegger-Vorarbeit. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Alexander Weiss per Kopf mit dem 1:3 für den ATUS Ferlach zur Stelle (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 sicherte Osmanovic ATUS Velden nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (54.). Er traf nach Maß-Flanke unaufgeregt zum 1:4. Der Referee schickte Denny Mujagic von Ferlach nach einem harten Foul mit glatt Rot vom Feld (65.). Letztlich fuhr Velden einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Der ATUS Ferlach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Der Gastgeber verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für ATUS Fliesen Koller Velden 22 Zähler zu Buche. Mit nur sieben Gegentoren stellt ATUS Velden die sicherste Abwehr der Liga. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Velden seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Freitag, den 06.10.2023 tritt Ferlach beim SV Hirter Kraig an (18:00 Uhr), einen Tag später (14:30 Uhr) muss ATUS Fliesen Koller Velden seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den ASKÖ Köttmannsdorf erledigen.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – ATUS Fliesen Koller Velden, 1:4 (1:3)

