Spittal gewinnt packenden Schlagabtausch bei SAK Klagenfurt

Details Freitag, 06. Oktober 2023 20:19

Für den SAK Klagenfurt gab es in der Heimpartie gegen den SV Sportastic Spittal, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Eine umkämpfte und rassige Partie wurde serviert, welche in Runde 12 das bessere Ende für den Gast im Talon hatte.

Packender Schlagabtausch über die gesamte Spieldauer

Die Partie begann gleich mit einem Highlight, ließen die Gäste in Minute 7 eine Chancen vom Elfmeterpunkt aus - Kondic parierte. Vor 180 Zuschauern stellte Matteo Revelant das 1:0 für den SV Spittal/Drau sicher (30.). Der Angreifer traf nach wunderschöner Kombination über links und markierte mit dem Kopf den ersten Tagestreffer. Geschockt zeigte sich der SAK nicht. Nur wenig später war Marko Gajic mit dem Ausgleich zur Stelle (34.) und traf via Foulelfmeter. Nur drei Minuten später erzielte Spittal/Drau die 2:1-Führung - Tristan Brükk vollendete aus 16 Metern astrein ins rechte untere Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Tom Zurga den Vorsprung des Gasts auf 3:1 (45.) - neuerlich via Kopfball. Izidor Erazem Kamsek nutzte die Chance für den SAK Klagenfurt und beförderte in der 45. Minute das Leder zum 2:3 ins Netz. Der SV Sportastic Spittal hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Eine torreiche erste Halbzeit mit mehr Spielanteilen für die Gäste und sehr schönen Toren! In Kürze dürfen wir uns auf die zweiten 45 Minuten freuen! Wer kommt besser aus der Kabine? Bleibt Spittal ihrer Leistung treu oder kann der SAK noch was drauf legen? Wir sind gespannt! Banana Joe, Ticker-Reporter

Revelant schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.) - das Ganze nach einem wunderbaren Solo. Hernach dominierten die Gäste die Partie.

Richtig toller Tempo und Kombinationsfußball der Gäste, die als Einheit auftreten und sich durchgehend ,,positiv‘‘ motivieren! So macht Fußball schauen Spaß ! Banana Joe, Ticker-Reporter

Schlussendlich reklamierte der SV Spittal/Drau einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SAK mit 4:2 in die Schranken.

Der SAK tritt am kommenden Freitag beim SK Treibach an, der SV Sportastic Spittal empfängt am selben Tag den ASCO ATSV Wolfsberg.

Kärntner Liga: SAK Klagenfurt – SV Sportastic Spittal, 2:4 (2:3)

60 Matteo Revelant 2:4

46 Izidor Erazem Kamsek 2:3

45 Tom Zurga 1:3

37 Tristan Bruekk 1:2

34 Marko Gajic 1:1

30 Matteo Revelant 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.