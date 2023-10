Rassig & kurzweilig: Lendorf und Völkermarkt remisieren in Sechs-Tore-Showakt

Details Freitag, 06. Oktober 2023 21:16

Im Spiel des FC ROBINIG Lendorf gegen den VST Völkermarkt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten an Spieltag 12 die Punkte beim Stand von 3:3. Der FC Lendorf zog sich gegen Völkermarkt achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Spannung bis zum Schluss

Lendorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mario Zagler traf in der fünften Minute via wunderbarem Freistoß zur frühen Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Fabio Norbert Daxer (7.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Oliver Kuester in der zwölften Minute, der per Kopf zum Anschlusstreffer traf. Der VST Völkermarkt glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee Manfred Krassnitzer beide Teams mit der knappen Führung für den FC ROBINIG Lendorf in die Kabinen. In der 55. Minute war Kuester mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle - abermals per Kopf. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Mario Michael Kuester brachte Völkermarkt nach 66 Minuten die 3:2-Führung - das Match war gedreht. In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Raphael Lukas Kulterer von den Gästen wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (71.). Für das dritte Tor des FC Lendorf war Johannes Brunner verantwortlich, der in der 79. Minute das 3:3 besorgte. Letztlich gingen Lendorf und der VST Völkermarkt mit jeweils einem Punkt auseinander.

Nächster Prüfstein für den FC ROBINIG Lendorf ist der KAC 1909 (Freitag, 18:30 Uhr). Der VST Völkermarkt misst sich am selben Tag mit ATUS Fliesen Koller Velden (18:45 Uhr).

Kärntner Liga: FC ROBINIG Lendorf – VST Völkermarkt, 3:3 (2:1)

79 Johannes Brunner 3:3

66 Mario Michael Kuester 2:3

55 Oliver Kuester 2:2

12 Oliver Kuester 2:1

7 Fabio Norbert Daxer 2:0

5 Mario Zagler 1:0

