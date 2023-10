Großer Schritt nach vorne! Donau Klagenfurt siegt über St. Jakob und rückt auf Rang vier

Details Samstag, 07. Oktober 2023 18:08

In der Kärntner Liga kam es an diesem Samstagnachmittag in der elften Runde zum Aufeinandertreffen des SV Donau Klagenfurt – St. Ruprecht und dem SV St. Jakob im Rosental. Die Gäste aus dem Rosental gingen optimistisch in diese Partie, konnten sie doch drei Erfolge in den letzten fünf Matches feiern. Gegen den Aufsteiger aus der Hauptstadt, der in den letzten Wochen gegen Treibach, den SAK, sowie Spittal überzeugen konnte, zogen die Gäste jedoch den Kürzeren – die Klagenfurter gewannen das Match klar mit 3:0.

Donau Klagenfurt bestimmt das Spielgeschehen

Schon in der Anfangsphase war klar, in welche das Spiel am Samstagnachmittag in Klagenfurt entwickeln wird. Donau Klagenfurt war von Beginn an die tonangebende Mannschaft und ließen wenig gegen die Gäste aus dem Rosental zu. Vor der Pause sollte es dann auch das erste Mal klingen, Maximilian Rupitsch verwertete in Minute 40 zur, zu diesem Zeitpunkt verdienten, 1:0-Führung.

Klarer Erfolg der Gastgeber

Auch nach Wiederanpfiff dominierten die Hausherren das Spielgeschehen. In der 53. Spielminute war es dann Leo Petzner der auf 2:0 erhöhen konnte. St. Jakob versuchte sich in weiterer Folge auch ein paar Mal vor dem gegnerischen Tor, kam auch zu Gelegenheiten, fing sich aber immer wieder gefährliche Konter ein. Ein Treffer gelang den Gästen nicht. Stattdessen legte der SV Donau Klagenfurt in der Schlussphase noch einen drauf. Fabio Primig fixierte in der Nachspielzeit den Endstand von 3:0. Mit diesem vollen Punkteerfolg machen die Klagenfurter einen großen Schritt nach vorne, sie stehen nun mit nur fünf Zählern Differenz auf den Tabellenführer Treibach auf Platz fünf. St. Jakob kommt hingegen nicht richtig aus dem Tabellenkeller raus, sie belegen derzeit den 14. Rang.

Christian Trappitsch, Trainer SV Donau Klagenfurt:

„In diesem ‚Sechs-Punkte-Match‘ legten wir es sehr offensiv an und wurden auch dafür belohnt. Wir setzten den Gegner eigentlich 90 Minuten unter Druck, siegten somit hochverdient und haben die Zuseher abermals mit unserem Fußball begeistert. Auch der Teamspirit passt, darauf werden wir geschlossen heute beim St.-Veiter-Wiesenmarkt anstoßen.“

Nachdem die Feierlichkeiten beim SV Donau Klagenfurt wohl nur auf den Samstagabend begrenzt werden und unter der Woche sicherlich wieder ordentlich trainiert wird, messen sie sich kommende Woche mit den Austria Klagenfurt Amateuren auf hohem Niveau. Der SV St. Jakob bekommt es mit der SVG Bleiburg zu tun.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.