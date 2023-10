Ulbing-Goldtor sichert Landskron Heimsieg gegen Klagenfurter Amateure

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 19:54

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SC Landskron und SK Austria Klagenfurt Amateure, die am Sonntag im Zuge der 12. Runde in der Kärntner Liga mit 1:0 endete.

SK Austria Klagenfurt Amateure geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Markus Ulbing nach einem feinen Alleingang das schnelle 1:0 für SC Landskron erzielte. Hernach entwickelte sich ein kurzweiliger Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften mit offenen Visieren zu Werke gingen.

Fazit der ersten Halbzeit: Der SC Landskron in den ersten 30 Minuten voll am Drücker und spielbestimmend, dann kommen die Klagenfurter besser ins Spiel und auch zu der ein oder anderen Torchance! Die Führung für die Heimmannschaft ist aber voll in Ordnung und verdient!!! Ich freue mich auf eine spannende zweite Halbzeit und melde mich in gut 15 Minuten wieder zurück!!! Bis gleich!!! Nadja Kanavc, Ticker-Reporter

Nach dem Seitenwechsel kurzzeitig Dominanz der Gäste, die über ruhende Bälle und Flanken zu Möglichkeiten kamen, doch die heimische Hintermannschaft stand stark und ließ kaum etwas zu. In der Nachspielzeit sahen gleich zwei Gäste-Akteure die gelb/rote Karte: Matthias Dollinger und Marius Leo Maierhofer mussten frühzeitig runter. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Landskron der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Nächster Prüfstein für SC Landskron ist der ATUS Ferlach (Samstag, 15:30 Uhr). Austria Klagenfurt Amat. misst sich am selben Tag mit SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht (15:00 Uhr).

Kärntner Liga: SC Landskron – SK Austria Klagenfurt Amateure, 1:0 (1:0)

7 Markus Ulbing 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.