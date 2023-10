Treibach behauptet "Platz an der Sonne" mit souveränem Heimsieg über SAK

Details Samstag, 14. Oktober 2023 09:38

Mit 0:3 verlor der SAK Klagenfurt am vergangenen Freitag deutlich gegen den weiter ungeschlagenen Tabellenführer SK Treibach. Treibach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SAK einen klaren Erfolg. Das Match stand an Spieltag 13 der Kärntner Liga auf dem Programm.

Deutliche Angelegenheit für den Leader

Vor 250 Zuschauern markierte Alexander Kerhe das 1:0 (7.) - nach einem abwehrten Abschluss stand er genau richtig und markierte via Abstauber den ersten Tagestreffer. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Timo Todor-Kostic einen weiteren Treffer für den SK Treibach - er traf nach Kerhe-Hereingabe zum 2:0. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Alexander Kurz, als er das 3:0 für den Tabellenführer besorgte (49.) und die Kugel aus der zweiten Reihe fein in den Maschen unterbrachte. Letztlich fuhr Treibach einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Hochverdienter Sieg des SK Treibach melli w, Ticker-Reporter

Nachdem der SK Treibach hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Treibach weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Erfolgsgarant des SK Treibach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 31 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der SK Treibach bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Treibach sieben Siege und sechs Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SK Treibach selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der SAK Klagenfurt den achten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Lage des SAK bleibt angespannt. Gegen Treibach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Freitag reist der SK Treibach zum SV Sportastic Spittal, zeitgleich empfängt der SAK Klagenfurt den SV St. Jakob im Rosental.

Kärntner Liga: SK Treibach – SAK Klagenfurt, 3:0 (2:0)

49 Alexander Kurz 3:0

45 Timo Todor-Kostic 2:0

7 Alexander Kerhe 1:0

