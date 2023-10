Blitzstart & ereignisreiche Schlussphase: Spittal und Wolfsberg remisieren

Details Samstag, 14. Oktober 2023 09:42

2:2 hieß es nach dem Spiel des SV Sportastic Spittal gegen den ASCO ATSV Wolfsberg. In einem Match mit hohem Unterhaltungswert gab es nach zweier später Treffer keinen Sieger. Am begegnete einander an Spieltag 13 der Kärntner Liga.

Tore in der Anfangs- und Endphase

Drei Minuten waren gespielt, als Thomas Walker vor 120 Zuschauern die Führung für Spittal/Drau besorgte - nach dem Premieren-Eckball sorgte er für das 1:0. Denin Begic nutzte die Chance für Wolfsberg und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für das zweite Tor des SV Sportastic Spittal war Killian Brandner verantwortlich, der in der 86. Minute das 2:1 besorgte und nach feiner Linksflanke mit dem Kopf einnickte. Der Treffer, der Patrick Pfennich in der 88. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Er traf nach einer Freistoß-Flanke ebenfalls via Kopfball. Schließlich gingen der SV Spittal/Drau und der ASCO ATSV Wolfsberg mit einer Punkteteilung auseinander.

Das wars hier in Spittal! Tore in der Anfangsphase und der Schlussphase besiegeln hier das erste Unentschieden für den SV Spittal. Ein gewonnener Punkt für Wolfsberg, ein verlorener für Spittal. Bis zum nächsten Mal mit den Amigos! Die Amigos, Ticker-Reporter

Bei Spittal/Drau präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der Gastgeber liegt nun auf Platz sieben. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der SV Sportastic Spittal derzeit auf dem Konto. Der SV Spittal/Drau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der ATSV Wolfsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung des Gasts aus, sodass man nun auf dem zehnten Platz steht. Die Stärke von Wolfsberg liegt in der Offensive – mit insgesamt 27 erzielten Treffern. Vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der ASCO ATSV Wolfsberg momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der ATSV Wolfsberg nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Während Spittal/Drau am kommenden Freitag den SK Treibach empfängt, bekommt es Wolfsberg am selben Tag mit dem FC ROBINIG Lendorf zu tun.

Kärntner Liga: SV Sportastic Spittal – ASCO ATSV Wolfsberg, 2:2 (1:1)

88 Patrick Pfennich 2:2

86 Killian Brandner 2:1

23 Denin Begic 1:1

3 Thomas Walker 1:0

