Kein Sieger im Duell der Tabellennachbarn Völkermarkt gegen Velden

In der Begegnung VST Völkermarkt gegen ATUS Velden, respektive nach diesem Spiel Tabellennachbarn auf den Rängen drei und vier, trennte man sich am Freitagabend im Rahmen der 13. Runde mit einem 1:1-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

In der Anfangsphase präsentierte sich Velden spielerisch stark, doch der Hausherr hielt stark dagegen. Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Ziga Anzelj vor 250 Zuschauern via platzierten Abschluss ins Netz. Völkermarkt hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Halbzeit in völkermarkt! Der vst führt mit einem tor kurz vor der Pause mit 1:0! Velden zwar spielerisch stärker aber die mittelkärntner tun sich im letzten Viertel am feld schwer und kommen zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Die völkermarkter kämpfen und kommen immer wieder in kontersituationen, die, wie man sieht auch zu einem tor führen können! Kuster muss von seiner manschaft mehr verlangen um hier die drei Punkte mitzunehmen! Der vst wir in hz 2 sicher versuchen hinten dicht zu machen um das Ergebnis bestmöglich zu halten.