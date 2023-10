Patt-Stellung: Ferlach und Landskron remisieren am Samstagnachmittag

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:32

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem ATUS Ferlach und Landskron 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Match ging an Spieltag 13 der Kärntner Liga über die Bühne.

Später Ausgleichstreffer für den Gast

Ferlach ging vor 200 Zuschauern in Führung. Lukas Jaklitsch war es, der in der 38. Minute nach einem feinen Solo zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Philipp Ronacher witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SC Landskron ein (47.) - sein Schuss wurde ins Gehäuse abgelenkt. Thomas Ogris brachte dem ATUS Ferlach nach 78 Minuten die 2:1-Führung. Als einige Zuschauer bereits Ferlach als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Gregor Piskur, der nach einem Eckball zum Ausgleich traf (88.). Letztlich gingen der ATUS Ferlach und Landskron mit jeweils einem Punkt auseinander.

Vor vier Spielen bejubelte Ferlach zuletzt einen Sieg.

SC Landskron verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Mit diesem Unentschieden verpasste Landskron die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behalten die Gäste den zehnten Platz. Auch wenn der ATUS Ferlach mit fünf Niederlagen seltener verlor, steht SC Landskron mit 15 Punkten auf Platz zehn und damit vor Ferlach.

Am nächsten Samstag reist der ATUS Ferlach zu SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht, zeitgleich empfängt Landskron den ASKÖ Köttmannsdorf.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – SC Landskron, 2:2 (1:0)

88 Gregor Piskur 2:2

78 Thomas Ogris 2:1

47 Philipp Ronacher 1:1

38 Lukas Jaklitsch 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.