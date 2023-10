Kein Sieger im Klagenfurter Derby zwischen der Austria und Donau

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:59

Am Samstag trennten sich SK Austria Klagenfurt Amateure und SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht im Derby unentschieden mit 2:2. Man stand sich im Zuge der 13. Runde in der Kärntner Liga gegenüber.

Comeback der Hausherren innert zwei Minuten

Ein Doppelpack brachte SV Donau in eine komfortable Position: Damjan Jovanovic war gleich zweimal zur Stelle (16./21.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische Michael Moser die Akteure in die Pause. Matteo Kitz schoss für SK Austria Klagenfurt Amateure in der 53. Minute das erste Tor. In der 54. Minute gelang dem Gastgeber, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Alexander Helmut Egon Emmerich Killar. Innert 120 Sekunden hievte man sich also zurück ins Spiel. Hernach hätten beide Teams das Match für sich entscheiden können, doch es blieb beim Remis.

SK Austria Klagenfurt Amateure verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur zwei Punkte ein.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Donau Klagenf. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Donau die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der Gast trotzdem und steht nun auf Rang vier. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Austria Klagenfurt Amat. zum SVG Bleiburg, zeitgleich empfängt SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht den ATUS Ferlach.

Kärntner Liga: SK Austria Klagenfurt Amateure – SV Donau Klagenfurt - St.Ruprecht, 2:2 (0:2)

54 Alexander Helmut Egon Emmerich Killar 2:2

53 Matteo Kitz 1:2

21 Damjan Jovanovic 0:2

16 Damjan Jovanovic 0:1

