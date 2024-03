Im Auftaktderby erkämpften sich die Bleiburger drei Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 19:55

Das lang ersehnte Derby zwischen dem SVG Bleiburg und dem VST Völkermarkt markierte den Heimauftakt der Frühjahrsaison des SVG Bleiburg. Nach einem Unentschieden im Hinspiel mit 2:2 in Völkermarkt, waren die Erwartungen für das Rückspiel hoch. Heute jedoch behielt der SVG Bleiburg die Oberhand und sicherte sich vor heimischem Publikum die drei Punkte. Ein knappes 1:0 entschied die Partie und ließ die Fans jubeln, während die Spannung auf dem Platz bis zum Schluss anhielt.

Im Derby gab es keine Geschenke

Das Spiel begann vielversprechend für die Gäste aus Völkermarkt, die mit einigen Chancen aus Standardsituationen früh Akzente setzten. Vor den Augen der rund 350 Zuschauer entwickelte sich eine äußerst ausgeglichene Partie, geprägt von einem intensiven Kampf um jeden Ball. Beide Mannschaften versuchten nichts zu verschenken und lieferten sich ein hart umkämpftes Duell. Mit einem torlosen 0:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause, wobei die Spannung auf dem Platz weiterhin spürbar hoch blieb.

Peketz mit dem Matchwinner

In der zweiten Halbzeit bemühte sich die Heimelf des SVG Bleiburg vermehrt darum, durch spielerische Kombinationen Torchancen zu erspielen, doch der Kampfgeist blieb unverändert groß. Lange Bälle wurden auf beiden Seiten als taktisches Mittel eingesetzt, was zu einigen wenigen Torsituationen führte. In der 66. Minute gelang es dem SVG Bleiburg schließlich, den entscheidenden Treffer zu erzielen: Adnan Besic verlängerte einen Ball geschickt mit dem Kopf und Dominik Peketz vollendete erfolgreich ins gegnerische Tor. Mit diesem Treffer sicherte sich Bleiburg einen knappen 1:0-Sieg und begeisterte seine Fans mit einer kämpferischen Leistung bis zum Schlusspfiff.

So steht es um die Teams:

Dank des knappen Sieges konnte sich der SVG Bleiburg vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vorarbeiten, wobei das Team von Nevenko Vasiljevic nun insgesamt 29 Punkte auf seinem Konto verbuchen kann. Mit acht Siegen, fünf Unentschieden und vier Niederlagen zeigt es eine solide Leistung in der laufenden Saison. Das nächste Spiel findet auswärts in Klagenfurt gegen den KAC statt, wo der SVG Bleiburg erneut seine Stärke unter Beweis stellen möchte.

Für den VST Völkermarkt hingegen blieben an diesem Spieltag keine Punkte übrig, und er verweilt auf dem 10. Tabellenplatz mit insgesamt 22 Punkten. Mit fünf Siegen, sieben Unentschieden und fünf Niederlagen strebt das Team nun in seinem nächsten Heimspiel gegen den SAK nach einer Rückkehr in die Erfolgsspur.

Stimme zum Spiel:

Nevenko Vasiljevic, Trainer SVG Bleiburg:

„Das Spiel war erwartet hart, beidseitig konnten kaum spielerische Lösungen gefunden werden. Es war ein sehr ausgeglichenes Match, was wir am Ende gewinnen konnten. Heute war es ein Arbeitssieg der ganzen Truppe!“

