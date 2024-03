SAK setzt zum Frühjahrsbeginn ein Ausrufezeichen

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:03

Im mit Spannung erwarteten Topspiel der Runde in der Kärntner Liga trafen der SAK und der ASKÖ Köttmannsdorf aufeinander. Bereits im Hinspiel konnte Köttmannsdorf knapp mit 1:0 triumphieren. Doch heute präsentierte sich der SAK unter der Leitung seines Trainers Richard Huber in blendender Form und sicherte sich einen verdienten 3:1-Sieg. Diese Partie war nicht nur ein Duell zweier Spitzenmannschaften, sondern auch eine eindrucksvolle Demonstration der Stärke und Entschlossenheit des SAK-Teams.

Früher Rückstand

Der Beginn des Spiels sah die Gäste stark, als Stefan Nikolic sie bereits in der 11. Minute in Führung brachte. Der SAK kämpfte hart darum, das Spiel zu kontrollieren, jedoch vergeblich, bis Enes Brdjanovic in der 33. Minute mit einem herausragenden Spielzug über mehrere Stationen den Ausgleich erzielte. Diese entscheidende Aktion brachte nicht nur den Ausgleich, sondern auch neuen Schwung in die Partie, während der SAK versuchte, die Initiative weiter zu übernehmen und das Spiel zu drehen.

SAK legte nochmal nach

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den SAK, als in der 52. Minute erneut ein fantastischer Spielzug zu einem Tor führte, dieses Mal durch Luka Gajic. In der 68. Minute hätte die Heimmannschaft die Führung ausbauen können, als Kapitän Zoran Vukovic zum Elfmeter antrat, jedoch nur die Stange traf. Das Spiel blieb weiterhin spannend, bis schließlich in der 91. Minute Kristjan Sredojevic den Sack zumachte und das dritte Tor für den SAK erzielte. Mit diesem späten Treffer sicherte sich der SAK einen verdienten Sieg und bewies seine Klasse auf dem Platz.

So steht es um die Teams

Nach einem beeindruckenden Sieg hat sich der SAK um drei Plätze in der Tabelle verbessert und steht nun auf dem siebten Tabellenrang. In der nächsten Woche wartet ein Auswärtsspiel gegen Völkermarkt auf das Team von Richard Huber, wo es seine positive Entwicklung fortsetzen möchte.

Währenddessen ist der ASKÖ Köttmannsdorf nach der Niederlage auf den fünften Platz zurückgefallen. Dennoch ist er mit einer respektablen Bilanz von 8 Siegen, 3 Unentschieden und 6 Niederlagen sowie 27 Punkten weiterhin in Schlagdistanz zu den Top drei. Das nächste Spiel findet zuhause gegen Spittal statt, wo der ASKÖ Köttmannsdorf erneut seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz unterstreichen möchte.

Stimme zum Spiel

Richard Huber, Trainer SAK:



„Dieser Sieg war enorm wichtig für uns, wir wollten von Anfang an das Spiel übernehmen. Das 0:1 war ein kleiner Dämpfer, aber wir konnten uns zurückarbeiten und holten uns die drei Punkte!“

Die Besten: SAK Kondic (Tor) bzw. Köttmannsdorf Ajkic (Sturm)

