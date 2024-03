Im Abstiegskampf sammelte der FC Lendorf in Unterzahl wichtige Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 21:04

Im Rückblick auf das Hinspiel zwischen dem SC Landskron und dem FC Lendorf erinnert man sich an einen knappen 1:0 Sieg für die Landskroner. Doch im neuerlichen Aufeinandertreffen behielten die Gäste aus Lendorf trotz einer Unterzahl die Oberhand, und sicherten sich mit einem 2:1 Erfolg den Sieg. Ein besonderes Detail dabei: Alle drei Tore schossen die Lendorfer.

Lendorf spielte über eine Halbzeit in Unterzahl

Das Spiel begann vielversprechend für die Heimelf, als Markus Ulbing mit einem Schuss den Gästetorhüter Unterlader Lukas prüfte und beinahe die Führung erzielte. Doch anschließend verlor der SC Landskron den Faden, während die Gäste aus Lendorf vermehrt durch Wernisch Christian zu gefährlichen Torchancen kamen. In der 30. Minute war es schließlich so weit: Wernisch wurde wunderschön angespielt und lief allein auf den Torwart zu, um die Gäste mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Situation verschärfte sich für Lendorf jedoch, als Fabio Daxer in der 37. Minute wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause, wobei Landskron nun mit einem Mann mehr auf dem Platz die Gelegenheit hatte, das Spiel zu drehen.

Durchwachsener zweiter Abschnitt

Die zweite Halbzeit begann mit einem Eckball für Lendorf, den Joseph Rainer nutzte, um sein Team mit 2:0 in Führung zu bringen. Danach nahm das Spiel deutlich an Tempo ab, während Lendorf die Führung geschickt verwaltete und gelegentlich Akzente setzte. Landskron hatte zwar einige wenige Aktionen, konnte jedoch nichts Zählbares daraus machen. In der 88. Minute sorgte dann noch eine unglückliche Aktion von Wernisch für Spannung in der Schlussphase, als er einen Eckball ins eigene Tor ablenkte.

So steht es um die Teams

Durch die Niederlage rutscht der SC Landskron auf den dreizehnten Tabellenplatz ab. Mit vier Siegen, fünf Unentschieden und acht Niederlagen steht das Team von Hannes Lassnig nun bei insgesamt 17 Punkten. In der kommenden Woche wartet ein Auswärtsspiel gegen ATUS Velden auf die Villacher.

Der FC Lendorf hingegen konnte durch den Sieg zwei Plätze gutmachen und ist nun auf dem zwölften Tabellenplatz zu finden. Insgesamt hat Lendorf vier Siege, sieben Unentschieden und sechs Niederlagen auf seinem Konto. Das nächste Spiel findet zu Hause gegen Donau statt, wo das Team erneut um wichtige Punkte kämpfen wird.

Stimme zum Spiel

Hannes Lassnig, Trainer SC Landskron:

„Wir haben früh den Faden verloren und konnten wenig Chancen erarbeiten. Lendorf nahm den Kampf besser an, sie machten die Tore, setzten auch in Unterzahl immer wieder nach.“

