Velden wird der Favoritenrolle gerecht und holt den ersten Sieg in der Rückrunde

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 12:29

In der ersten Frühjahrespartie traf der SV Kraig auf den ATUS Velden, und schon zu Beginn des Spiels zeichnete sich eine klare Favoritenrolle ab. Am Ende behaupteten sich die Gäste aus Velden souverän und sicherten sich einen überzeugenden 3:0-Sieg. Das Hinspiel konnte der ATUS Velden zu Hause mit 2:0 gewinnen.

Kraig verteidigte, wo es nur ging

Von Beginn an dominierte der ATUS Velden das Spielgeschehen und drängte auf den Führungstreffer. Trotz zahlreicher Angriffsversuche gelang es ihnen nicht, die solide Defensive des SV Kraig zu überwinden. Die Heimmannschaft stand hinten kompakt und verteidigte geschickt, während sie gelegentlich einige wenige Situationen nach vorne erspielte. Mit einem torlosen Unentschieden ging es in die Halbzeitpause, wobei Kraig durch seine defensive Stärke den Druck der Gäste erfolgreich abwehrte.

Velden ließ sich bis zur Schlussviertelstunde Zeit

In der zweiten Halbzeit intensivierte der ATUS Velden sein Angriffsspiel und erhöhte den Druck auf die Defensive des SV Kraig kontinuierlich. Die Beharrlichkeit zahlte sich in der 78. Minute aus, als Tom Zurga die Führung für Velden erzielte und den Bann brach. Kurz darauf erhöhte Marlon Winter auf 2:0 für die Gäste. In den Schlussminuten des Spiels setzte Anel Mujkic mit einem Treffer zum 3:0-Endstand den krönenden Abschluss. Der Sieg von Velden war damit völlig verdient, da die Mannschaft im Verlauf des Spiels ihre Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte.

So steht es um die Teams

Der SV Kraig kämpft unermüdlich um den Verbleib in der Liga, aktuell auf dem vierzehnten Tabellenplatz mit 16 Punkten. Trotz fünf Siegen, einem Unentschieden und elf Niederlagen ist der Kampfgeist ungebrochen. Nächste Woche steht eine wichtige Begegnung gegen den ATSV Wolfsberg an, die entscheidend für ihre Position sein könnte.

Währenddessen hat sich der ATUS Velden mit einem Sieg vorübergehend auf den dritten Platz vorgearbeitet und strebt danach, diesen Erfolg weiter auszubauen. Mit einer bemerkenswerten Bilanz von sieben Siegen, sieben Unentschieden und lediglich drei Niederlagen stellt die Mannschaft von Marcel Kuster die beste Defensive der Liga dar, die nur 15 Gegentore zugelassen hat. Das nächste Spiel gegen den SC Landskron verspricht daher eine spannende Auseinandersetzung um ihre herausragende Position in der Tabelle.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner, Trainer SV Kraig:

„Wir wussten im Vornhinein um die Qualität der Veldener. Wir konnten bis zum 0:1 gut verteidigen, nach vorne spielten wir aber zu harmlos. Leider ist diese Niederlage bitter, aber Velden war besser im Spiel und konnte die Tore machen.“

Die Besten: Kraig Wieser (Verteidigung) bzw. Velden Mujkic, Zurga (Sturm)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.