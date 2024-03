KAC siegt gegen Stadtrivalen SV Donau mit 5:0

Spielberichte

Im mit Spannung erwarteten Klagenfurter Stadtderby standen sich der SV Donau und der KAC vor einer Kulisse von rund 340 Zuschauern gegenüber. Bereits das Hinspiel war von intensivem Kampf geprägt und endete unentschieden mit einem 2:2. Doch in der aktuellen Begegnung zeigten sich die Gäste in herausragender Form und dominierten das Geschehen auf dem Platz. Mit einer beeindruckenden Leistung setzte sich der KAC schlussendlich mit einem klaren 5:0-Sieg durch, und unterstrich damit eindrucksvoll seine Ambitionen sich in der Tabelle nach vorne zu arbeiten.

KAC in Spiellaune

In der ersten Halbzeit des packenden Aufeinandertreffens spielte der KAC eine eindrucksvolle Partie. Besonders auffällig war dabei die starke Leistung des Neuzugangs Mihret Topcagic, der immer wieder gezielt gesucht wurde. In der 18. Minute zahlte sich diese Strategie aus, als Topcagic nach einem Eckball von Peterl per Kopf die 1:0 Führung erzielte. Nur fünf Minuten später erhöhte Kapitän David Gräfischer nach einer herausragenden Kombination über Topcagic und Orgonyi auf 2:0. Der KAC setzte weiterhin gekonnt nach und belohnte sich in der 32. Minute mit dem 3:0, als Orgonyi nach einer präzisen Vorlage von Peterl im Strafraum einen eleganten Trick vollführte und den Ball ins kurze Eck schob. Die Mannschaft des SV Donau bemühte sich zwar um offensive Akzente, blieb jedoch mit wenigen Abschlüssen vor dem gegnerischen Tor weitestgehend ungefährlich.

Neuzugang schnürt den Dreierpack

Auch in der zweiten Halbzeit beherrschte der KAC das Spielgeschehen und setzte den SV Donau weiterhin unter Druck. In der 56. Minute gelang es erneut, das Ergebnis zu erhöhen. Nach einer präzisen Flanke von Peterl fand der Ball seinen Weg zu Topcagic, der mit einem gekonnten Kopfball das 4:0 erzielte. Der KAC ließ nicht locker und drückte weiter aufs Tempo. In der 66. Minute setzte Nino Martinak einen perfekt getimten Pass auf Topcagic, der geschickt den Torhüter umspielte und zum 5:0 einschob. Während der SV Donau vereinzelt durch Standardsituationen für Gefahr sorgte, blieb seine Offensive insgesamt harmlos gegen die dominante Spielweise des KAC.

So steht es um die Teams

Trotz der schmerzhaften Niederlage im Klagenfurter Stadtderby behält der SV Donau eine solide Position im oberen Tabellendrittel bei, fest verankert auf dem vierten Rang. Mit einer bemerkenswerten Bilanz von sieben Siegen, sieben Unentschieden und lediglich drei Niederlagen kann Donau weiterhin auf eine starke Saison zurückblicken. In der kommenden Woche steht das Team vor einer neuen Herausforderung, wenn es auswärts auf den FC Lendorf trifft.

Der KAC hingegen konnte sich mit diesem überzeugenden Sieg aus der Abstiegszone befreien und belegt nun den dreizehnten Platz in der Tabelle. Für die Mannschaft von Rudolf Perz steht als nächstes ein Heimspiel gegen den SVG Bleiburg an, in dem sie ihre gute Form erneut unter Beweis stellen möchte.

Stimme zum Spiel:

Rudolf Perz, Trainer KAC:

„Das Match hat ausgeglichen angefangen. Wir konnten dann 1:0 durch einen Kopfball von Topcagic in Führung gehen. Nach der 3:0 Halbzeitführung wollten wir hinten die Null halten und weiter nach vorne Druck machen, was uns auch gelungen ist. Der Sieg war verdient, aber wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, um weiterhin an diese Leistungen und Ergebnisse anzuknüpfen!“

Christian Trappitsch, Trainer Donau:

„In den ersten 20 Minuten konnten wir mithalten, verloren aber nach den Gegentoren den Faden. In Summe ist diese Niederlage gerecht, aber KAC bewies enorme Qualität.“

Die Besten: Donau keiner bzw. KAC Topcagic (Sturm), Gräfischer (Sturm), Peterl (Abwehr)

Details

