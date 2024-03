SV Spittal startet mit einem wichtigen Sieg in die zweite Saisonhälfte

Spielberichte

Im mit Spannung erwarteten Rückspiel zwischen dem SV Spittal und dem ATUS Ferlach zeigte sich eine bemerkenswerte Leistungssteigerung der Spittaler. Nachdem man im vorherigen Aufeinandertreffen eine Niederlage mit 3:0 hinnehmen musste, gelang es heute, eine eindrucksvolle Revanche zu nehmen. Mit einem überzeugenden 4:1-Sieg sicherte sich der SV Spittal eine wichtige und verdiente Wiedergutmachung gegen ATUS Ferlach.

Ausgeglichene erste Hälfte

Der SV Spittal legte einen vielversprechenden Start in die Partie hin, indem Adrian Steurer in der 8. Minute einen Elfmeter souverän verwandelte. Trotz des frühen Treffers entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit ein paar Torchancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften zeigten sich defensiv stabil und ließen dem Gegner nur wenige Möglichkeiten, um gefährlich vor das Tor zu kommen.

Adrian Steurer mit dem Doppelpack

In der zweiten Halbzeit gewann das Spiel an Tempo, während beide Mannschaften nach vorne drängten. In der 60. Minute gelang es Kondic, die Führung für den SV Spittal auf 2:0 auszubauen, nachdem ein misslungener Klärungsversuch der Ferlacher zu einem Tumult im Strafraum führte, den Kondic ausnutzte, um den Ball über die Linie zu bringen. Nur vier Minuten später erhöhte Matteo Revelant auf 3:0, indem er eine präzise Flanke annahm und den Ball gekonnt ins Netz beförderte. Doch ATUS Ferlach kämpfte weiter und nutzte einen Fehler der Spittaler Abwehr in der 73. Minute, um auf 3:1 zu verkürzen. Den endgültigen Schlusspunkt setzte jedoch der SV Spittal, als Adrian Steurer in der 84. Minute einen Abpraller verwertete und das 4:1 erzielte, womit er den verdienten Sieg besiegelte.

So steht es um die Teams

Aktuell belegt der SV Spittal mit insgesamt 27 Punkten den sechsten Platz in der Tabelle. Die Saisonbilanz umfasst acht Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen, wodurch sich das Team als starke Kraft im Mittelfeld der Liga etabliert hat. In der kommenden Woche steht der SV Spittal vor einer Herausforderung, wenn man auswärts gegen den ASKÖ Köttmannsdorf antreten muss.

Auf der anderen Seite befindet sich ATUS Ferlach derzeit auf dem elften Tabellenplatz mit fünf Siegen, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen, was insgesamt 20 Punkte ergibt. Ferlach wird in seinem nächsten Spiel zu Hause gegen den Ligaprimus Treibach antreten und dabei versuchen, wichtige Punkte zu sichern.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Oswald, Sportlicher Leiter SV Spittal:

„Das Spiel war ausgeglichen. Die Mannschaft konnte die Vorgaben des Trainers umsetzen und so geht der Sieg völlig in Ordnung!“

Die Besten: Spittal Mannschaft bzw. Ferlach keiner

