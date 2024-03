ATSV Wolfsberg gewinnt Schlammschlacht gegen Kraig

Spielberichte

In einer von Regen geprägten Partie in Wolfsberg konnten die Gäste aus Kraig keine Punkte ergattern. In einem intensiven und offenen Schlagabtausch behielt die Mannschaft von Mario Romac die Oberhand und setzte sich mit einem knappen 2:1-Sieg durch. Trotz der widrigen Bedingungen zeigten beide Teams kämpferischen Einsatz, doch am Ende behauptete sich die Heimmannschaft und sicherte sich wichtige Punkte in einem hart umkämpften Spiel.

Wolfsberg effizient im Kontern

Zu Beginn entwickelten sich Chancen auf beiden Seiten, während die Mannschaften um jeden Meter kämpften und nichts unversucht ließen. Die Spannung auf dem Platz war förmlich greifbar. In der 30. Minute gelang es den Heimischen, durch einen Ballgewinn im Mittelfeld, die Führung zu erlangen. Mario Müller vollendete einen schnellen Konter, perfekt bedient von Marcel Stoni, zum 1:0. Kraig versuchte vor der Pause noch gefährlich vor das Tor zu kommen, doch ihnen gelang kein Ausgleichstreffer.

Großchancen auf beiden Seiten

Die zweite Halbzeit gestaltete sich als ebenso intensiv wie die erste mit Großchancen auf beiden Seiten und einem Hin und Her auf dem Platz. In der 69. Minute gelang es Kraig schließlich, den Ausgleich zu erzielen - allerdings auf unglückliche Weise. Der Torschütze war Hubert Kothmaier, der den Ball ins eigene Tor abfälschte. Doch die Heimmannschaft ließ sich davon nicht entmutigen und legte in der 74. Minute durch Marcel Stoni erneut vor, als er das 2:1 für den ATSV Wolfsberg erzielte. Kraig drückte anschließend enorm auf den Ausgleich, jedoch ohne Erfolg. Am Ende sicherte sich der ATSV Wolfsberg den Sieg mit einem knappen 2:1-Endergebnis.

Foto: ATSV Wolfsberg

So steht es um die Teams

Die Wolfsberger setzen ihre beeindruckende Serie fort und sind nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Diese eindrucksvolle Erfolgsserie spiegelt sich nicht nur in ihrer aktuellen Form, sondern auch in ihrem Selbstvertrauen wider.

Im Gegensatz dazu kämpft Kraig weiterhin um den Klassenerhalt und muss eine bittere vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Die kommende Woche wird vorentscheidend sein, denn sie treffen auf ihren direkten Konkurrenten Landskron, wo Punkte dringend benötigt werden, um im Abstiegskampf zu bestehen.

Stimme zum Spiel

Mario Romac, Trainer ATSV Wolfsberg:

„Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Unter diesen Bedingungen bin ich mit dem Spiel zufrieden. Am Ende hätten wir noch einen deutlicheren Sieg erzielen können, hätten aber auch den Ausgleich bekommen können. Im Großen und Ganzen bin ich mit diesem Sieg sehr zufrieden!“

Die Besten: Wolfsberg Mannschaft bzw. Kraig Hertelt und Lamzari (Sturm)

Details

