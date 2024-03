Lendorf und Donau teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 15:23

In der 18. Runde der Kärntner Liga trafen der FC Lendorf und der SV Donau aufeinander, um erneut ihre Kräfte zu messen. Im Hinspiel in Klagenfurt endete die Begegnung torlos, doch dieses Mal sollte es anders sein. Die Zuschauer wurden Zeugen eines intensiven Duells, das beide Teams mit einem spannenden 2:2-Unentschieden beendeten.

Donau bestimmte die erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit dominierten die Klagenfurter das Spielgeschehen und drängten immer wieder gefährlich in den Strafraum. Die Mannschaft aus Lendorf hingegen musste geduldig auf ihre Chancen warten. Doch in der 30. Minute war es schließlich Damjan Jovanovic, der die Gäste mit einem Freistoß in Führung brachte - 1:0 für SV Donau. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte eine strittige Szene für Aufregung, als ein Treffer für Lendorf nach einem Eckball wegen eines Foulspiels nicht anerkannt wurde. So ging es mit einem Pausenstand von 0:1 in die Kabine.

Lendorf zeigte Siegeswillen

In der zweiten Halbzeit strebte Lendorf nach einem Umschwung, doch ein entscheidender Abwehrfehler in der 48. Minute spielte dem SV Donau in die Karten, als Damjan Jovanovic das 2:0 erzielte. Trotz des Rückschlags kämpfte sich Lendorf zurück ins Spiel. In der 58. Minute verwandelte Sandro Morgenstern einen Elfmeter und brachte sein Team wieder ins Spiel. Mit zunehmendem Druck gelang es Lendorf schließlich, in der 81. Minute durch einen Kopfball von Christian Kautz zum verdienten 2:2 auszugleichen. In den Schlussminuten bewies der Gästetormann mit einer Glanzparade seine Klasse und sicherte Donau den hart erkämpften Punkt.

Foto: FC Lendorf / Günter Dokter

So steht es um die Teams

Für Lendorf markiert dieses Spiel bereits das vierte in Folge ohne Niederlage, was zweifellos das Selbstvertrauen der Mannschaft stärkt. Besonders ermutigend war der Sieg gegen den SC Landskron in der vergangenen Woche, der sie vorläufig auf den 12. Tabellenplatz katapultierte. Ihre Stabilität und Entschlossenheit zeigen sich deutlich, während sie sich weiterhin im Mittelfeld der Tabelle behaupten wollen. Im Gegensatz dazu wartet der SV Donau noch auf den ersten Dreier in der Rückrunde. Trotz ihrer guten Positionierung auf dem dritten Tabellenplatz ist die Sehnsucht nach einem Sieg spürbar, und sie werden zweifellos hart arbeiten, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Stimme zum Spiel:

Christoph Morgenstern, Trainer FC Lendorf:

„In der ersten Halbzeit war Donau sehr dominant. Sie waren giftig und konnten gute Aktionen setzen. Nach dem 2:0 zeigten wir enorme Stärke und kämpften uns zurück. Am Ende geht der Punkt in Ordnung!“

Die Besten: Lendorf Zraunig, Morgenstern S. (Mittelfeld), Kautz (Sturm) bzw. Donau Jarjue (Mittelfeld), Jovanovic (Sturm)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.