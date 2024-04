Köttmannsdorf trennt sich nach 4:0 Klatsche von Trainer Markus Uran

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 13:40

Nach den enttäuschenden Ergebnissen wie 1:5 gegen Spittal in der vergangenen Woche und dem 4:0 gestern gegen Treibach steht Trainer Markus Uran nicht länger an der Seitenlinie des ASKÖ Köttmannsdorf. Sein Amt wird ab sofort von Alexander Suppantschitsch übernommen.

Einseitiger erster Durchgang

An diesem Tag präsentierte sich Treibach gewohnt stark und ließ Köttmannsdorf kaum Raum zum Spielen, konnte in der 11. Minute durch Marco Pirker mit 1:0 in Führung gehen. Treibach setzte sein druckvolles Spiel fort und erhöhte in der 35. Minute durch Manuel Primusch auf 2:0. Die erste Halbzeit endete somit nach einem äußerst einseitigen Durchgang mit einem klaren 2:0 für Treibach.

Treibach am besten Weg Richtung Aufstieg

Der Tabellenführer Treibach startete stark in die zweite Halbzeit und erhöhte in der 52. Minute durch Lukas Urnik auf 3:0. Zu diesem Zeitpunkt war deutlich zu erkennen, dass Treibach auch an diesem Tag seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Obwohl Köttmannsdorf noch einige Chancen herausspielte, scheiterten sie immer wieder an Tormann Patrick Böck. In der 81. Minute sorgte eine strittige Elfmeterentscheidung für Aufregung. Topscorer Kevin Vaschauner ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß souverän zum 4:0 Endstand. Damit festigte Treibach seine Position an der Spitze der Tabelle.

So steht es um die Teams

Treibach setzt seine beeindruckende Siegesserie fort und befindet sich auf dem besten Weg Richtung Meistertitel. In der kommenden Woche steht das Team von Karl Schweighofer vor einer Auswärtsbegegnung gegen den VST Völkermarkt.

Köttmannsdorf hingegen musste bereits die fünfte Niederlage in Folge hinnehmen. Zudem hat sich der Verein von Trainer Markus Uran getrennt und Alexander Suppantschitsch als seinen Nachfolger ernannt. Suppantschitsch soll die Mannschaft zurück auf Siegeskurs bringen. Für den neuen Trainer und sein Team steht bereits in der nächsten Woche das Heimspiel gegen den SV St. Jakob/Ros. bevor, eine Gelegenheit, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel

Mathias Tschofen; Funktionär Köttmannsdorf:

„Treibach war klar stärker. Sie haben ihre Qualitäten ausgespielt und verdient gewonnen.“

Wie geht es mit dem ASKÖ Köttmannsdorf weiter?

„Wir haben uns von Markus Uran getrennt. Ich bedanke mich für sein Engagement und Hingabe. Er hatte eine hervorragende Herbstsaison und ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft.

Wir erhoffen wieder zu alter Stärke zu finden und unsere Ziele zu erreichen. Mit Suppantschitsch haben wir einen erfahrenen Trainer, welcher uns in die nötige Spur bringen soll.“

Die Besten: Treibach Urnik, Muharemovic (Mittelfeld) bzw. Köttmannsdorf keiner

Details

